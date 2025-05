Tuberkulose ist in den westlichen Industrieländern kein Problem, in vielen Entwicklungsländern aber schon. "Die Zahlen in Deutschland sind stabil. In der EU waren die vergangenen 25 Jahre eine ungeahnte Erfolgsstory. Wenn die Zahlen weiter so sinken wie bisher, dann wäre die Tuberkulose 2035 in der EU ausgerottet", blickt Lange voraus.

Aber: "Das wird leider nicht passieren." Denn in Osteuropa gebe es mehrere Hochinzidenzländer. "Die Ukraine zum Beispiel. Dort hatte man es geschafft, von 2010 bis 2022 die Inzidenz zu senken." Doch seit dem Krieg steige die Zahl. Denn die sozialen Faktoren begünstigten die Verbreitung. "Die Menschen suchen Schutz in der U-Bahn von Kiew, in schlecht belüfteten Räumen. Auch Mangelernährung fördert die Ausbrüche." In der Ukraine wurden große Erfolge also in kurzer Zeit zunichte gemacht.

Verhältnismäßig selten betroffen sind deutsche Staatsbürger. Der Anteil im Ausland geborener Patienten lag 2023 in Deutschland laut RKI bei 76,8 Prozent. Zu den drei am häufigsten genannten Geburtsländern zählten demnach Afghanistan, Rumänien und die Ukraine.

Wenn die Verhältnisse stabil sind, sinken die Fallzahlen. Lange präsentiert ein weiteres Beispiel: "In Dänemark lag die Inzidenz lag im Jahr 1880 bei 700. In den 1950er Jahren lag sie schon unter 100 durch bessere Hygiene und bessere Ernährung."

Die gibt es. Und es ist sogar die häufigste Verimpfung der Welt. "88 Prozent der Bevölkerung werden gegen Tuberkulose geimpft, meist ganz früh im Leben. Die Impfung ist aber nur sehr schwach wirksam, nur Kinder unter 5 Jahren sind geschützt ", erläutert Lange. Die Impfung schütze vor schweren Verlaufsformen wie Hirnhaut-Tuberkulose. "Der Schutz vor einer Lungentuberkulose, die bei weitem häufigste Form der Tuberkulose ist jedoch bei Kindern und Erwachsenen gering. Auch hält der Impfschutz nicht lebenslang an" , schreibt das Deutsche Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose ( DZK ) auf seiner Webseite. An der Entwicklung eines neuen und besser wirksamen Impfstoffes werde allerdings intensiv geforscht.

In Deutschland setze man auf gezielte Maßnahmen wie die Früherkennung und Behandlung von Tuberkulose, um die Krankheit einzudämmen, so das DZK .

In Ländern, in denen Mangelernährung, Hunger und Not herrschen und die Menschen auf engem Raum zusammenleben, ist die Gefahr einer Infektion wesentlich höher. Laut Lange trägt auch ökonomischer Druck zur Verbreitung der Krankheit bei. Viele könnten sich den Gang zum Arzt nicht leisten. Und in vielen Ländern sei die ärztliche Versorgung schlecht.