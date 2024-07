Freddie Schürheck: In eurer Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" hast du, Bill, ganz offen darüber gesprochen, dass du lange nicht offen über deine Sexualität sprechen konntest und solltest, vor allen Dingen in der ersten Zeit von eurer Band. Das waren ja sehr emotionale Momente, an denen du uns hast teilnehmen lassen. Was hast du für Reaktionen bekommen?

Bill Kaulitz: Nur sehr positive. Mich rührt das auch unglaublich, wie viele Leute dann zu mir kommen und Mut darin finden in meiner Geschichte. Die das motiviert, die das selber befreit und denen das eine Unterstützung ist. Das ist natürlich das schönste Kompliment, was man kriegen kann. Also ich freue mich da wahnsinnig drüber. Ich habe die ersten Jahre einfach sehr privat gelebt und durfte das einfach nie nach außen tragen. Und das hatte natürlich Gründe: mit dem Management und der Plattenfirma und dem Druck, den es von außen gab. Und auch mit dem Mut, weil ich dachte, ich will mein Privatleben einfach nicht so teilen. Und jetzt habe ich gemerkt: Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich recht ungeniert. Einfach immer über alles reden. Über alles viel Champagner trinken.

Tom Kaulitz: Bill zieht sich eigentlich in seinen Statements immer auf entweder Tic-Tac-Toe-Texte oder Sex in the City zurück.

Bill Kaulitz: Nein, ich glaube wirklich: Durch den Podcast, dadurch, dass wir unsere Geschichte selber erzählen können und nicht irgendwelche Redakteure uns was fragen – und auch bei unserer Netflix-Serie war es ja so – können wir das einfach in unserem Tempo und in unseren Worten alleine erzählen. Das war für mich einfach das Allerschönste und auch eine Riesenbefreiung.