Fortuna Köln erwartet Pokalfight gegen Alemannia Aachen

Je näher der Tag kommt, desto größer ist das Prickeln - könnte man zumindest meinen. Matthias Mink wirkte dagegen ausgesprochen ruhig und ausgeglichen, als er am Tag zuvor auf das Halbfinale des Pokalwettbewerbs im Verband Mittelrhein blickte. "Natürlich, das ist ein besonderes Spiel, weil es ein K.o.-Spiel ist, weil es ein Halbfinale ist" , sagte der Trainer von Fortuna Köln dem WDR.

Am Mittwochabend (16.4.2025) kommt es für den Regionalligisten um 19 Uhr im Südstadion zum Duell mit dem Drittligisten Alemannia Aachen. Ein typischer Pokalfight: Der Underdog aus Köln tritt gegen die favorisierte Alemannia an. Ein großer Fußball-Abend für die Fortuna, auch die große Gelegenheit für die Gastgeber, um Vereinsgeschichte zu schreiben.

Gute Erfahrungen gegen Duisburg

Und die Aufmerksamkeit rund um diese Begegnung ist außergewöhnlich groß. Das altehrwürdige Rund wird erst zum vierten Mal überhaupt in seiner langen Historie ausverkauft sein.

Einmal war dies aber bereits in der laufenden Saison gegen den MSV Duisburg (0:0) der Fall. Rund 10.000 Zuschauer werden nun wieder für eine außergewöhnliche Atmosphäre beim Pokalspiel sorgen.

"Die Mannschaft hat die Euphorie damals gegen Duisburg positiv aufgenommen" , sagte Mink. "Es gilt, diese Stimmung wieder mitzunehmen und vielleicht kann uns diese Unterstützung auch tragen. Wir wollen das Spiel genießen."

Alte Bekannte

Die Alemannia ist erst in der Vorsaison in die 3. Liga aufgestiegen, die Fortuna beendete die Spielzeit kurz dahinter auf Platz vier. "Die Art und Weise des Aachener Spiels bleibt gleich und die kennen wir aus dem vergangenen Jahr" , so Mink, dessen Team derzeit Tabellenplatz sechs belegt.

Aggressives Pressing, Dauerdruck auf Ball und Gegner - das sind für den Kölner Coach die hervorstechendsten Eigenschaften der Aachener. "Was Besonderes haben wir in der Vorbereitung nicht gemacht" , sagte Mink, der sein Team auch mit einer detaillierten Videoanalyse auf den Gegner eingestellt hat.

Beim Auswärtsspiel am Tivoli - vor rund 30.000 Zuschauern - in der Vorsaison unterlag die Fortuna denkbar knapp mit 0:1, auch die Heimpartie ging mit 0:1 verloren.

Starke Aachener

Zuletzt in der Liga hatte sich die Fortuna mit einem 4:1-Erfolg gegen Eintracht Hohkeppel ein Erfolgserlebnis verschafft. "Gegen Aachen müssen wir es um einiges besser machen" , so Mink. Doch sein Team sei vorbereitet. "Es ist ein starker Gegner. Aber wir haben genug erfahrene Spieler und wir sind gut eingestellt."

Es ist alles für ein packendes Pokalduell angerichtet.