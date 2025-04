Zuletzt standen die Kölner 2014 in der Finalserie der DEL - damals mussten sie sich Ingolstadt geschlagen geben. Der bislang letzte Meistertitel liegt länger zurück: 2002 krönten sich die Haie zuletzt zum Champion. Nun bietet sich im Finale die Chance, den insgesamt neunten Titel der Kölner DEL -Geschichte zu erringen. Den Auftakt macht die erste Partie der Serie am Donnerstag um 19.30 Uhr in Berlin.

" Wir haben zwei Schritte gemacht, jetzt gehen wir noch den dritten und holen den Pokal ", sagte Haie-Torwart Julius Hudacek nach dem Spiel am Stadion-Mikrofon vor der begeisterten Tribüne. Kapitän Moritz Müller gab sich im Interview bei Magenta schon wieder fokussiert: " Wichtig zu sagen ist, dass das eine Runde war, jetzt kommt das Finale. Natürlich genießen wir das jetzt und feiern, aber dann gilt es, den Blick nach vorne zu richten ."

Ingolstädter Blitz-Start

Die Ingolstädter verzeichneten vor 18.600 Zuschauern in der ausverkauften Lanxess Arena die ersten guten Szenen. Myles Powell prüfte Hudacek im Tor der Kölner (1.), kurz darauf musste Hudacek auch gegen Abbott Girduckis ran (3.) - die Kölner fanden nur schleppend ins Spiel.

Es war angesichts des Spielverlaufs keine große Überraschung, dass der erste Treffer den Ingolstädtern gelang. Daniel Pietta zog per Handgelenksschuss ab, Austen Keating fälschte in Bedrängnis clever ab und bejubelte sein sechstes Playoff-Tor (7.). " Das erste Tor ist immer enorm wichtig ", sagte Torschütze Keating kurz darauf im Magenta-Interview während einer Unterbrechung - in der Tat gewann in den vorigen sechs Spielen der Playoff-Serie immer das Team, das zuerst eingenetzt hatte.

Kapitän Müller kontert Simpson

Für die Kölner kam es noch schlimmer: Kenny Agostino durfte ungehindert ins Haie-Drittel spazieren, Wojcech Stachowiak legte vor dem Tor quer, Wayne Simpson musste nur noch einschieben. Der US -Amerikaner säbelte im ersten Versuch noch über die Scheibe, schoss dann aber ein (10.) - noch immer unbedrängt.

Moritz Müller (Mitte) bejubelt seinen wichtigen Anschlusstreffer

Doch die Kölner zeigten eine Reaktion und durften den Anschlusstreffer bejubeln (15.). Kapitän Müller sorgte fast aus der Not geboren für das Tor, als er ohne Anspielstation das Ingolstädter Tor umkurvte und den Puck parallel zur Torlinie in die gefährliche Zone spielte. Ingolstadts Morgan Ellis fälschte mit dem Schlittschuh ins eigene Tor ab - nur noch 1:2 aus Haie-Sicht.

Chancen auf beiden Seiten in umkämpfter Partie

Das ereignisreiche erste Drittel hielt keine Höhepunkte mehr bereit, dafür begann das zweite spektakulär: Frederik Storm tauchte völlig frei vor Ingolstadts Tor auf und setzte seinen Rückhandschuss an die Latte (22.). Die Partie war nun ausgeglichen, auf beiden Seiten gab es vielversprechende Offensivaktionen, die entweder von den starken Torhütern vereitelt oder nicht sauber zu Ende gespielt wurden.

Richtig wild wurde es erst zum Ende des Mitteldrittels. Zunächst scheiterte Simpson bei einer Großchance Ingolstadt aus spitzem Winkel (38.). Im Anschluss an die Szene wurde es in einer bis dato von beiden Seiten äußerst diszipliniert geführten Partie erstmals ruppiger, als sich vor dem Tor mehrere Spieler rauften.

Nach einem Puckgewinn war es dann Veli-Matti Vittasmäcki, der den Ausgleich auf dem Schläger hatte, aus kurzer Distanz aber Christian Heljanko im Tor der Panther nicht überwinden konnte.

Kölns MacLeod bärenstark zum Ausgleich

Vor dem Schlussdrittel sprach die Torschuss-Statistik mit 25:14 für die Gäste, Köln war gefordert, wenn man das Entscheidungsspiel in Ingolstadt noch verhindern wollte. Und die Haie lieferten unter Druck: Leistungsträger Gregor MacLeod nahm sich ein Herz, umkurvte mehrere Ingolstädter und ließ auch Heljanko mit seiner Abschluss-Finte alt aussehen.

Ingolstadt suchte nach einer Antwort und kam weiterhin zu guten Torgelegenheiten, insbesondere Mathew Bodie verpasste mit seinem Schuss die erneute Führung nur hauchzart (50.). Auch Köln war aber zielstrebig, Storms strammen Schuss parierte Heljanko überragend (53.). Die Spannung war nun greifbar, die Zuschauer gingen voll mit. Bis zuletzt gab es Chancen auf beiden Seiten, doch Tore fielen zunächst nicht mehr. Es ging in die Verlängerung.

Spannung pur in der Verlängerung

Das Momentum war klar auf Kölner Seite - und die Haie nahmen den Schwung mit in die Verlängerung. Die Gastgeber waren das bessere Team, überstanden ein Unterzahlspiel problemlos und schlugen dann eiskalt zu: Justin Schütz nutzte einen Konter im Eins-gegen-Eins zum Siegtor (70.). Die Halle explodierte, Köln feierte den Final-Einzug ausgelassen.