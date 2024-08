Luxus-Wohnmobile, in denen sogar ein Auto Platz findet. Mini-Wohnanhänger für den Abenteuerurlaub. Etliches Equipment für Camping & Co. Auf dem Caravan Salon in Düsseldorf zeigen in diesem Jahr knapp 780 Aussteller zehn Tage lang die neuesten Trends für den Urlaub auf den eigenen vier Rädern.

Nach Angaben der Veranstalter ist die weltweit größte Messe für Reisemobile und Caravans noch einmal gewachsen. 2.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche sind demnach dazugekommen. Insgesamt sind es rund 250.000 Quadratmeter, verteilt auf 16 Hallen plus Außengelände.

Wohnwagen werden leichter und kompakter

Am Preview-Day am Freitag öffnet die Caravan nur für Journalisten, eingeladene Gäste und Besucher, die einen besonders exklusiven Blick auf die Neuheiten kriegen wollen. Für einen höheren Preis als an den normalen Tagen ist ein limitiertes Ticketkontingent in den Verkauf gegangen.

Luxus-Camper auf der Caravan 2023

Ausführlich werden die Neuheiten erst bei einem Rundgang am Freitag gezeigt, aber Trends lassen sich bereits erkennen. Wohnanhänger werden zum Beispiel immer leichter und kompakter, auch damit sie gut von Elektro-Fahrzeugen gezogen werden können.

Autarkes Camping ohne Luxus im Trend

Angesichts der Inflation sitzt das Geld außerdem bei vielen Menschen nicht mehr so locker. Die Hersteller reagieren unter anderem mit schlankeren und damit günstigeren Wohnmobilen. Laut Messe gibt es einige Modelle unter 60.000 Euro, wobei man sich auch das erst einmal leisten können muss.

Ein weiterer Trend sind Campingplätze abseits der großen Hot Spots in der Natur. Die Stellplätze kommen dort oft ohne Strom- und Wasseranschluss aus. Auf der Caravan gibt es deshalb viel Zubehör für den autarken Campingtrip – zum Beispiel Akkus und Solaranlagen.

Caravan-Branche ist zufrieden mit den Geschäften

Der Caravan-Verband CIVD ist mit den Geschäften der Branche zufrieden. Nach dem Rekordjahr in der Corona-Pandemie 2020 sei das Interesse zwar zunächst wieder etwas gesunken, aber auf hohem Niveau. Im laufenden Jahr seien in Deutschland im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wieder knapp zehn Prozent mehr Reisemobile zugelassen worden, bei Wohnanhängern gibt es ein leichtes Minus.

Nach dem Preview Day öffnet der Caravan Salon in Düsseldorf am Samstag auch für das breite Publikum. Die Messe geht bis Sonntag in einer Woche (8.9.). Im vergangenen Jahr kamen mehr als 250.000 Besucherinnen und Besucher.

