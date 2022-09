Camping-Boom reloaded - Mobil unterwegs in unruhigen Zeiten

Forensic Architecture - Der Staatsgewalt auf der Spur

Am 19. Februar 2020 wurden bei einem rassistischen Terroranschlag in Hanau neun Menschen ermordet. Schon bald gab es heftige Kritik an der Arbeit der Polizei und anderer Behörden. Im Auftrag der Angehörigen nahm die Recherche Agentur Forensic Architecture eigene Ermittlungen auf. | mehr