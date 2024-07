Testspiele: Schalke verliert, Köln überzeugt, SCP torlos

Nach rund einer Stunde wechselte Kölns Trainer Gerhard Struber gleich neunmal. Nur Torwart Urbig und Adamyan verblieben auf dem Rasen. Steffen Tigges hatte die erste Gelegenheit für Köln nach den vielen Wechseln (66.). Florian Dietz vergab völlig freistehend vier Meter vor dem Tor (69.). Der Stürmer machte es zehn Minuten später besser und verwertete einen langen Ball zum dritten Kölner Treffer.

S04 verliert bei Højlund-Debüt

Der FC Schalke 04 hat sein Freundschaftsspiel am Freitag gegen den FC Utrecht dagegen mit 0:2 (0:0) verloren. Noah Ohio (78.) und Anthony Descotte (83.) erzielten die Treffer für die Niederländer. Das Spiel fand aufgrund des Konzertes von Popstar Taylor Swift in der nahgelegenen Arena in Gelsenkirchen ohne Zuschauer statt. Emil Højlund feierte für die Knappen sein Startelfdebüt neben Kapitän Kenan Karaman.

In der ersten Hälfte gab es kaum Höhepunkte. Karaman (37.) und Tomas Kalas (43.) hatten die besten Gelegenheiten zur Schalker Führung. Zuvor wurde Victor Rodríguez von der S04-Defensive geblockt (30.). Die zweite Halbzeit startete mit einem Utrechter Pfostentreffer durch Alonzo Engwanda. Danach verflachte die Partie wieder - bis zur 78. Minute. Dort verwandelte Ohio eine Hereingabe von rechts zur Gäste-Führung. Descotte sorgte kurz danach für den Endstand.

Münster torlos gegen Almelo

Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster erreichte ein achtbare 0:0 gegen den holländischen Erstligisten Heracles Alemlo. Die besten Gelgenheiten vergaben Joel Grodowski und Thorben Deters für die Adlerträger. Almelo scheiterte im ersten Durchgang am Außenpfosten sowie an SCP-Torhüter Johannes Schenk.

