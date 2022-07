Burscheid führt in städtischen Gebäuden Maskenpflicht ein

Stand: 07.07.2022, 17:25 Uhr

In Burscheid im Rheinisch-Bergischen Kreis müssen Mitarbeitende und Besucher in städtischen Gebäuden ab sofort wieder Maske tragen. So will sich die Stadt vor weiteren Krankheitsfällen schützen.