Immer mehr Balkonkraftwerke: Die wichtigsten Antworten zum Strom vom Balkon

Nimmt die Zahl der Mini-Kraftwerke in Deutschland noch weiter zu?

Der Bundesverband Solarwirtschaft ( BSW ) hält es für wahrscheinlich, " dass die Nachfrage nach Solartechnik insgesamt auch 2024 weiter zunehmen wird ", sagt Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig. Aber: Durch die Energiekrise im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine habe es eine Sonderkonjunktur gegeben, die jetzt etwas abebbe.

"Wir begrüßen die vereinfachte Registrierung der Steckersolargeräte ab dem 1. April sowie weitere Anstrengungen der Bundesregierungen zum Bürokratieabbau außerordentlich." Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des BSW

Die zum Monatswechsel in Kraft getretene Änderung bei der Registrierung neuer Balkonkraftwerke könnte den Boom jedoch auch wieder befördern. Die Bundesnetzagentur hat zum 1. April die Registrierung von Balkonkraftwerken bereits vereinfacht und verweist auf weitere geplante Maßnahmen in einem geplanten Solarpaket.

Was beinhaltet das geplante Solarpaket?

Schon im vergangenen August hatte das Bundeskabinett das Solarpaket auf den Weg gebracht. Dieses enthält eine ganze Reihe an Maßnahmen zum Bürokratieabbau. Balkonkraftwerke sollen beispielsweise nicht mehr beim Netzbetreiber gemeldet werden müssen. Eine Registrierung im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur wird dann ausreichend sein.

Darüber hinaus beinhaltet das geplante Solarpaket Änderungen im Mietrecht und im Wohnungseigentumsrecht. Die Stromerzeugung durch Steckersolargeräte soll in den Katalog der sogenannten privilegierten Maßnahmen aufgenommen werden. Das sind bauliche Veränderungen, die von Vermietern und Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) nicht einfach blockiert werden können - beispielsweise Umbauten für Barrierefreiheit, E-Mobilität, Einbruchschutz und Telekommunikation.

Wie funktioniert eine solche Solaranlage auf dem Balkon?

Im Lieferumfang enthalten sind ein bis maximal zwei Solarmodule, eine Haltevorrichtung und der Wechselrichter. Die Anlage lässt sich mit ein paar Handgriffen am Balkon oder der Hauswand anbringen. Ein Modul reicht in der Regel aus. Es ist etwa 1 Meter mal 1,70 Meter groß.

Der Wechselrichter wandelt den Gleichstrom vom Solarmodul in Wechselstrom für das Stromnetz um. Per Kabel und Stecker wird die Anlage dann einfach an eine Steckdose angeschlossen und der Strom wird so ins Hausnetz eingespeist. Die Haushaltsgeräte verbrauchen dann zuerst den kostenlosen Sonnenstrom. Reicht der nicht mehr aus, wird der Strom wieder regulär über den Stromanbieter bezogen.

Wie viel kostet ein Balkonkraftwerk?

Für ein 800-Watt-Balkonkraftwerk mit Kabeln, Wechselrichter, zwei Modulen und Halterung sollte man rund 450 bis 800 Euro einplanen. Einem Single-Haushalt mit niedrigem Verbrauch reicht oft eine 400-Watt-Anlage, die ab 200 Euro kostet.

Es müssen jedoch noch weitere Kosten berücksichtigt werden. Wer beispielsweise handwerklich nicht so versiert ist, braucht vielleicht Hilfe bei der Montage und Ausrichtung der Mini-Solaranlage. Wer keine Steckdose auf dem Balkon hat, muss die Leitung nach innen verlegen.

Darüber hinaus muss die Anlage bislang noch beim Netzbetreiber angemeldet werden, woraufhin der Stromzähler in der Regel gegen einen digitalen Stromzähler ausgetauscht werden muss. In diesem Fall darf der Netzbetreiber auch höhere Betriebsgebühren verlangen: bis zu 20 Euro pro Jahr.

Wie viel Strom produziert ein Balkonkraftwerk?

Bisher darf mit einem Balkonkraftwerk maximal 600 Watt in das öffentliche Netz einspeist werden. Mit dem neuen Solarpaket könnte diese maximale Wattzahl auf 800 Watt angehoben werden. Doch auch andere Faktoren, wie Ausrichtung, Neigungswinkel und Sonneneinstrahlung vor Ort beeinflussen die Stromproduktion des Mini-Kraftwerks.

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin hat hierzu einen Online-Rechner, der hilft, die solare Eigenversorgung besser abzuschätzen. Unter besten Bedingungen, also bei einem 600-Watt-System an einem Süd-Balkon ohne Verschattung kommt man so auf 400 bis 600 Kilowattstunden Solarenergie im Jahr.

Muss der Solarstrom direkt verbraucht werden?

Das Mini-Kraftwerk ist in der Lage einen Großteil des Stand-by-Verbrauchs der Elektrogeräte im Haushalt zu decken. Es ist jedoch kaum möglich den Solarstrom immer komplett zu verbrauchen, wenn er entsteht.

Dafür gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten: Moderne Haushaltsgeräte lassen sich beispielsweise zeitsteuern. So lässt sich die Wasch- oder Spülmaschine automatisch mittags starten. Außerdem gibt es die Möglichkeit Komplettsets zu kaufen, in denen neben dem Balkonkraftwerk auch ein spezieller Batteriespeicher enthalten ist. Solche Komplettsets gibt es zum Teil schon ab rund 1.000 Euro.

Ob sich die zusätzliche Anschaffung eines Batteriespeichers lohnt hängt auch wieder von unterschiedlichen Faktoren ab. Wenn der Stand-by-Verbrauch bereits sehr hoch ist, lohnt es sich beispielsweise nicht die noch verbleibende Solarenergie zu speichern.

