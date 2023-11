Wuppertaler Bürgerbüro ist top

Das Wort "Dorf" in "Ronsdorf" darf man schon ein Stück weit wörtlich nehmen. Denn der Wuppertaler Stadtteil liegt auf den Südhöhen, irgendwie ganz für sich. Das dortige Bürgerbüro findet sich mitten im Zentrum - und so offenbar nicht nur räumlich nah am Bürger.

Bei einer bundesweiten Umfrage des Verbraucherschutzvereins Berlin/Brandenburg zur Zufriedenheit der Bürger mit ihren Stadtverwaltungen landet Wuppertal-Ronsdorf auf Platz 3. Kleine Einschränkung: so richtig repräsentativ ist die Befragung der Berliner Verbraucherschützer nicht. Sie haben Google-Bewertungen zur Grundlage ihres Rankings gemacht.

Wuppertal top, Mönchengladbach flop

Stichprobe: Asta von Fuchs will im Bürgerbüro für einen nahen Verwandten ein komplexes Ausweis-Problem lösen. Zehn Minuten sitzt sie bei der Sachbearbeiterin im Büro. "Allein die Begrüßung war schon toll“ , sagt sie hinterher. „Ich bin hier reingekommen, wurde persönlich empfangen, von einer sehr netten Mitarbeiterin. Die hat sich als gute Ansprechpartnerin erwiesen."

Die Wuppertaler Verwaltung schneidet auch insgesamt nicht schlecht ab. Platz 7 von 40 untersuchten deutschen Kommunen. Ein Ergebnis, das man sich in Mönchengladbach (letzter Platz) und Duisburg (vor-vor-letzter Platz) wünschen würde. Spitzenreiter bundesweit sind Bielefeld (Platz 1) und Bochum auf Platz 2.

Ein anderes Miteinander

Das Bürgerbüro Wuppertal-Ronsdorf

Aber was ist das Geheimnis im Bürgerbüro Ronsdorf? Es gibt keins, sagt Jennifer Küppers, Sachbearbeiterin im Bürgerbüro. "Hier ist vielleicht noch ein anderes Miteinander zwischen den Bürgern. Dann die schöne Umgebung. Und es läuft alles ein bisschen ruhiger ab." Davon ab seien alle ihre 54 Kolleginnen und Kollegen im Wuppertaler Melde-Bereich freundlich und engagiert. Eine Feststellung, die ihr sehr wichtig ist.

Bürgerorientierung

Und Sachgebietsleiter Nils Kuklowski ebenso. "Wir haben hier natürlich den Riesenvorteil, dass wir die Bürgerorientierung noch mal viel viel stärker in den Fokus bringen können. Das spiegelt sich natürlich in der allgemeinen Qualität unserer Arbeit wieder.“ Eine Aussage, die sofort das Haar in der Suppe suchen lässt.

Es scheint in Ronsdorf aber keins zu geben - zumindest in diesem Jahr. Die bundesweite Befragung soll es im nächsten Jahr wieder geben. Die nächste Behörden-Nagelprobe auch für die Verwaltungen an Rhein und Ruhr.