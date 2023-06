Laut Feuerwehr sei der Brand in dem Mehrfamilienhaus in Eschweiler gegen 3 Uhr in der Nacht auf Donnerstag ausgebrochen. Zuvor waren mehrere Notrufe bei der Polizei eingegangen.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern des ersten Stocks. Nach Angaben der Feuerwehr drohte das Feuer kurzzeitig auch auf die benachbarten Häuser überzugreifen, was aber verhindert wurde.

Frau wird tot aus ihrer Wohnung geborgen

Eine 51-Jährige konnte von den Einsatzkräften nur noch tot aus der Wohnung geborgen werden, ihr 55-jähriger Ehemann blieb unverletzt. Die Feuerwehr rettete die übrigen Bewohner des Hauses, zehn von ihnen erlitten leichte Verletzungen.

Wodurch der Brand ausgelöst wurde, ist noch nicht geklärt. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Über dieses Thema berichtet der WDR in der Lokalzeit aus Aachen auf WDR 2 am 9.6.2023 und im WDR Fernsehen in der Lokalzeit aus Aachen.