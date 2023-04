Neuss: Blindgänger sollen entschärft werden

In der Nähe des Alexianerplatzes unweit der B1 dürfte am Donnerstag eine der größten Evakuierungen in Neuss stattfinden. An fünf Stellen werden dort zwischen der Galopprennbahn im Norden und dem Galgenberg im Süden Blindgänger aus dem 2. Weltkrieg vermutet.

Bei Sondierungsarbeiten im Neusser Augustinusviertel wurden einige der Blindgänger zunächst entdeckt, weitere sollen bis Donnerstag identifiziert werden.

Über 6.000 Menschen betroffen

Aufgrund einer möglichen Entschärfung der Blindgänger soll es dann am Donnerstag umfangreiche Evakuierungsmaßnahmen geben, wie die Stadt mitteilt. Neben über 600 Patienten und Bewohnern von Einrichtungen für Senioren und für Menschen mit Behinderung sind davon auch bis zu 6.000 Anwohner betroffen.

Die Stadt hat betroffene Anwohner bereits in der letzten Woche informiert und bietet für Donnerstag eine Betreuungsunterkunft in einer Sporthalle an. Senioren und Menschen mit Behinderung werden von Hilfsorganisationen in umliegende Krankenhäuser und andere Einrichtungen gebracht.