Ukrainische Notfall-Medizinerin "Taira" zu Besuch in Köln

Hilfsaktionen vom Blau-Gelben Kreuz

Inhalt der "Baby-Boxen" für Neugeborene.

Am Mittwoch hat sie sich deshalb die Hilfsaktionen des Blau-Gelben Kreuzes in Köln angeguckt. Der deutsch-ukrainische Verein sammelt seit Beginn des Krieges in der Ukraine Hilfsgüter und schickt sie in die betroffenen Regionen. In der Winterzeit wurden vor allem Stromgeneratoren und wärmende Dinge verschickt. Jetzt stellen die Freiwilligen im Kölner Spendenlager Baby-Boxen zusammen: Mit einer Grundausstattung für Kinder, die im Krieg geboren werden.

Hoher Bedarf an medizinischen Produkte

Mit am größten sei aber nach wie vor der Bedarf an medizinischen Produkten. "Es gibt zwar auch medizinische Ausrüstung vor Ort, aber einfach nicht in der Menge, in der sie benötigt wird" , sagt Pajewska.

Medizinische Produkte werden in der Ukraine dringend benötigt.

Für die Evakuierung in Kriegsgebieten fehlten etwa Tourniquets - also Abbindegurte, die den Blutfluss stauen - und Krankentransport-Fahrzeuge. "Für die Versorgung der Verletzten brauchen wir außerdem medizinische Produkte aller Art, vor allem zum Fixieren von Knochenbrüchen und für die Wundversorgung."

Mehr als 1.000 "Rescue Backpacks" wurden schon in die Ukraine geschickt.

Deshalb hat sich Pajewska bei ihrem Besuch beim Blau-Gelben Kreuz vor allem die "Rescue Backpacks" genauer angeschaut. Die Rucksäcke enthalten Verbandsmaterialien, medizinische Geräte und Medikamente. Notfall-Medizinerin Pajewska hat vor allem die Qualität des Inhalts unter die Lupe genommen - und die Vereinsmitglieder beraten, wie viel sie wovon einpacken sollten.