Fünf Euro pro Person: Düsseldorf plant Einführung von Bettensteuer

Die Gebühr soll in jedem Unterbringungsbetrieb gelten. Ob Reisende also in einer Jugendherberge, einer Ferienwohnung oder einem Luxushotel übernachten, macht keinen Unterschied. Außerdem fällt sie nicht pro Zimmer, sondern pro Person an und gilt für alle Altersklassen.

Steuersatz unabhängig von Übernachtungspreis

In anderen Städten wie beispielsweise Köln oder Dortmund wurde die Bettensteuer bereits eingeführt. Dort richtet sie sich allerdings nach dem Übernachtungspreis und beträgt fünf beziehungsweise 7,5 Prozent. Die Stadt Düsseldorf plant eine fixe Gebühr von fünf Euro.