Berufungsprozess um Nizza-Schläger in Köln

Die Kölner Staatsanwaltschaft hat am Freitag ihre Zweifel am ersten Urteil zurückgezogen. Ein mehrfach vorbestrafter 30-Jähriger hatte sich an den Ausschreitungen im vergangenen September beteiligt und war in erster Instanz wegen schweren Landfriedensbruchs und versuchter Körperverletzung zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Staatsanwaltschaft hatte höhere Strafe gefordert