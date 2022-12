Nach Nizza-Ausschreitungen: Erster Prozess gegen FC-Anhänger

Die Gewaltszenen sorgten nicht nur in der Fußball-Szene für Entsetzen. Den ersten Prozess verhandelt das Amtsgericht in Bergisch Gladbach am 25. Januar. Verantworten muss sich ein 36-Jähriger, der laut Kölner Staatsanwaltschaft schon mit Gewaltdelikte beim FC aufgefallen ist. Ihm wird unter anderem gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Weitere Prozesse geplant

Weiter geht es dann am 31.Januar vor dem Amtsgericht in Köln. An diesem Tag werden gleich zwei Beschuldigte, die bei den Krawallen dabei gewesen sein sollen, auf der Anklagebank sitzen. Weitere Prozesse folgen.

Großangelegte Razzia

Im Oktober hatten rund 400 Polizeibeamte die Häuser von insgesamt 16 Verdächtigen durchsucht. Dabei wurden damals fünf mutmaßliche Gewalttäter festgenommen. Alle Verdächtigen waren der Staatsanwaltschaft damals schon als "Gewalttäter Sport" bekannt gewesen, drei davon sogar als Intensivtäter. "Ich bin auch nicht mehr gewillt, die Chaoten zu nennen oder Fans oder Anhänger. Mit denen haben wir es hier nicht zu tun. Das sind Schwerkriminelle" , so Oberstaatsanwalt Ulf Willuhn damals.

Kölner Fans unterstützten die Ermittlungen

Im Vorfeld der Razzia hatten die Polizei und Staatsanwaltschaft fast 800 Video- und Fotodateien ausgewertet, die von Anhängern des 1.FC.Kölns gemacht und von ihnen an die Behörden weitergeleitet wurden. Dazu gab es 300 mündliche Hinweise auf Tatverdächtige.