Zweiter Prozess um Nizza-Krawalle: Zwei Angeklagte in Köln

Die Kölner Staatsanwaltschaft hatte nach den Krawallen in Nizza durchgegriffen. Nach einer Razzia kamen die jetzt Angeklagten in Haft. Einer wurde bereits nach einer Woche wieder entlassen, der andere musste wegen Wiederholungsgefahr weiter einsitzen - insgesamt vier Monate. Beim Anblick seiner Lebensgefährtin, Freunden und Familie im Gerichtssaal, kamen ihm die Tränen.

"Kopf setzt aus"

Videos der Ausschreitungen im Stadion zeigen beide Angeklagte beim Blocksturm. Einer wirft eine brennende Fackel auf die gegnerischen Fans, anschließend wirft er noch eine Platte hinterher. Der andere schleudert einen Absperrpfosten durch die Gegend. In einer Szene sieht man, wie er in Richtung eines verfeindeten Fans tritt. Ob er ihn dabei trifft ist unklar.

Der Angeklagte trägt einen schwarzen Hut.

Als die Angeklagten das Wort ergreifen wird deutlich, dass sie beide ihre Taten bereuen. Einer sagt, dass ihm die Untersuchungshaft die Augen geöffnet hätte. Als bei den Ausschreitungen ein Mann von der Tribüne gefallen war, sei ihm das zu "krass" gewesen. Außerdem habe seine Lebensgefährtin in seiner Zeit in der U-Haft den gemeinsamen Sohn geboren. Er wolle mit Gewalt und Fußball nichts mehr zu tun haben. Als er vom Richter gefragt wurde, warum er denn überhaupt nach Nizza gefahren sei und sich am Blocksturm beteiligt habe, sagte er, dass plötzlich der Kopf "ausgesetzt" habe.

Vor Spielbeginn kam es zu Ausschreitungen unter den Fans.

Der Mitangeklagte sprach davon, dass Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit Fußball am Wochenende für ihn dazu gehört haben. Es habe ihm einen "Kick" gegeben. In der Woche arbeiten und sich dann, rund um Fußballspiele, abreagieren. Auch er will nun lieber seinem kleinen Sohn beim Tore schießen zusehen, und sich so seinen "Kick" holen.

Aus Untersuchungshaft entlassen

Auf Antrag seinen Verteidigers entließ das Gericht den 30 Jahre alten Angeklagten aus der Untersuchungshaft. Dieser Moment war wieder sehr emotional. Damit ist der Prozess aber noch nicht vorbei. Beide Angeklagten sollen auch bei einer Prügelei als aktive Kreisligaspieler zwischen Viktoria Buchheim und Jan Wellem 05 im Januar 2022 beteiligt gewesen sein. Um diesen Sachverhalt aufzuklären brauche es noch mindesteins einen Verhandlungstag, so Gericht. Am kommenden Dienstag geht es weiter.