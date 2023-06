Fußball-Randale in Nizza - Weiterer Prozess vor Kölner Amtsgericht 

Von den Krawallen im Stadion von Nizza vor dem Conference League Spiel im vergangenen September gibt es etliche erschreckende Videos und Fotos. In dem Fall, der am Mittwoch vor dem Kölner Amtsgericht verhandelt wird, geht es um eine sehr brutale Situation. Das Foto zeigt einen kräftigen Mann, der sein Gesicht mit einer rot-weißen Sturmhaube mit aufgedruckten Symbolen des Kölner Stadtwappens verdeckt.

Wenn der Mann durch die Sturmhaube versuchte, unentdeckt zu bleiben, hat er sich getäuscht. Die Tattoos auf seinen Oberschenkeln sind gut zu erkennen. So gut, dass er identifiziert werden konnte.

Szenekundige Beamte der Polizei waren vor Ort