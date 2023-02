Fußball-Krawalle in Nizza – Weitere Urteile gegen „Störer“

Unmittelbar nach der Urteilsverkündung wirft der 30-Jährige Angeklagte einen Handkuss in Richtung seiner Lebensgefährtin, die als Zuschauerin am Prozess teilnahm. In seinem Gesicht ist Erleichterung zu erkennen. Er bekommt eine Bewährungsstrafe und ist damit nur knapp an einer weiteren Haft vorbeigeschrammt.