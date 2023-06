Sperrung im Hauptbahnhof: Kölner baut Köln ein neues Stellwerk

Zeit ist alles

Projektleiter Baier muss vor allem Zeit und Baufortschritt im Blick haben.

Baier und sein Team aus rund 100 Arbeitern und Sicherheitskräften müssen am Samstag alles schaffen. Denn die Sperrzeit von 6 bis 18 Uhr ist auf Jahre im Voraus geplant. Weil Züge umgeleitet werden müssen, darf auf diesen Strecken keine Baustelle parallel laufen. " Das abzustimmen, kostet Zeit ", sagt Stefan Deffner, Pressesprecher der Deutschen Bahn. Anders als bei einem Streik kann der Bahnverkehr mit dem Baustellenende sofort losgehen. Außer, die Technik spielt nicht mit.

Baupläne aus 18. Jahrhundert

Dieter Baier hofft selbst darauf, dass alles glattgeht. Denn als Kölner würde er selbst vom neuen Stellwerk profitieren. In seiner Heimatstadt zu arbeiten, ist sein Lieblingsjob. Hier weg wollte er nie: " Ich hab in Köln angefangen und ich will eigentlich auch hier aufhören. " Bei der Planung der Baustelle hat er einen Wassertank entdeckt, der früher wohl für die Dampflokomotiven vorgesehen war. Auf den Plänen, die bis ins 18. Jahrhundert zurückgehen, war der nicht eingetragen. " Das ist schon interessant. Das ist nie langweilig hier ", sagt er.

Mehr Baustellen erwartet

Reisende müssen sich auf weitere Bauarbeiten einstellen.

Dass die Bahn einmal kurz, aber dafür umfangreich sperrt, wird auch so weitergehen, sagt Deffner. Das sei effizienter und die beginnende Verkehrswende bei der Bahn mache das notwendig. In der Eingangshalle des Kölner Hauptbahnhofs stehen bereits Infotafeln für neue Bauarbeiten im Juli und August. Doch erstmal hoffen alle, dass am Samstagabend um 18:04 der erste Zug nach der Baustelle pünktlich abfahren kann.