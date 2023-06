Für tausende Pendler, Touristen und Fernreisende wird es sehr aufwendig, in die Kölner Innenstadt zu kommen oder einen Fernzug zu erreichen. Der Grund: Im Hauptbahnhof werden die Gleise 1 bis 9 gesperrt. Über diese Gleise fahren täglich bis zu eintausend Regional- und Fernzüge in den Hauptbahnhof. Das ist aber am Samstag zwischen 6 und 18 Uhr nicht möglich.

Auswirkungen für Bahnkunden erheblich

Fernzüge aus Norddeutschland und Berlin enden und starten in Düsseldorf und Wuppertal. Fernzüge über die Rheinstrecke von und in Richtung Koblenz werden umgeleitet. Sie halten nicht in Andernach, Remagen, Bonn Hbf und am Kölner Hauptbahnhof. Ersatzweise halten die Züge am Bahnhof Messe/Deutz. Das gilt auch für Fernzüge aus und in Richtung Düsseldorf. Alle Intercity-Züge halten ersatzweise in Bonn-Beuel.

Die Züge von und nach Brüssel halten in Köln-Ehrenfeld und Deutz.

Regionalzüge werden umgeleitet

Regionalzüge werden umgeleitet, viele Verbindungen rund um Köln sind aber gestrichen. S -Bahnen und die Regionalbahn-Linie 25 von Köln nach Lüdenscheid fahren am Samstag im Hauptbahnhof wie gewohnt. Sie sind von den Bauarbeiten nicht betroffen.

Neues Stellwerk Ursache der Sperrung

Hintergrund der Bauarbeiten ist der Bau eines neues Stellwerkes am Kölner Hauptbahnhof. Dazu muss im Hauptbahnhof an Weichen, Signalen und Oberleitungen gearbeitet werden. Fahrgäste können sich vor der Fahrt auf der Internetseite "zuginfo.nrw" informieren, rät die Deutsche Bahn.

