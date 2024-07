A565 und A59 in den Ferien gesperrt

Den Anfang macht die A565 im Bonner Stadtgebiet: Rund um das Endenicher Ei geht ab dem Abend des 06. Juli erstmal gar nichts mehr. " Wir bereiten gerade die Installation eines Tragegerüsts für den südlichen Teil der neuen Brücke vor und müssen dafür halt auch über die Autobahn ", begründet Helge Wego von der Authobahn GmbH die Sperrung.

Bis zum Morgen des 15. Juli soll die Autobahn gesperrt sein. Aus Sicht der Betreibergesellschaft ein möglichst geschickt gewähler Zeitpunkt: Die A565 sei keine besonders stark befahrene Reiseroute in den Ferien, außerdem seien die letzten EM -Gruppenspiele in Köln vorbei, weshalb es aus dieser Sicht kein größeres Verkehrsaufkommen gebe.

Weiträumige Umleitungen

Wer dennoch an der Baustelle vorbei muss, soll die Region nach Möglichkeit weit umfahren: Von Süden kommend bereits ab der Anschlussstelle Meckenheim über die A61 , die A553 und die A555 , oder innerorts über den Konrad-Adenauer-Damm und die K12 und L138n bei Alfter.

Bei der letzten Sperrung der Autobahn in Endenich im Frühjahr hatte es von Seiten der Wirtschaft viel Kritik gegeben. " Alle schimpfen ", sagte damals Sabine Baumann-Duvenbeck von der IHK Bonn/Rhein-Sieg in der Lokalzeit aus Bonn. Diesmal seien die Einschränkungen aber nicht so groß, sagt Helge Wego: " Die B56 über das Endenicher Ei ist von der Sperrung nicht betroffen und kann weiter befahren werden. "

Noch bis 2027 wird die Autobahn GmbH die Brücken des Endenicher Eis über der A565 abreißen und neu bauen, bis dahin wird die Autobahn noch rund ein Dutzend Mal gesperrt werden müssen. Die nächsten Termine sind für September und November geplant.

Auch auf der A59 wird gebaut

Schon vorher müssen Autofahrer rund um den Flughafen Köln-Bonn mit Einschränkungen rechnen: Auch auf der A59 wird in den kommenden Wochen gebaut. Ab dem 26. Juli wird die Strecke an einem Wochenende zwischen Troisorf und Spich erst in Richtung Köln, ab dem 2. August in Richtung Bonn gesperrt.

Ab dem 09. August wiederholt sich das Spiel: Dann wird für je ein Wochenende eine Richtung der A59 zwischen Spich und Lind gesperrt. Hier wird die Fahrbahn erneuert.