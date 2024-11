Das Baden im naturbelassen Thermalwasser ist seit der Inbetriebnahme im Oktober sehr beliebt gewesen. Viele Menschen in Aachen nutzten das Angebot. Aber schon nach kurzer Zeit wurden in der Anlage, die von der Bürgerstiftung Lebensraum in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule und der Stadtteilkonferenz geschaffen worden war, Keime festgestellt.

Keimbelastung überstieg Richtwerte

Die Keimbelastung überstieg die vom Gesundheitsamt festgelegten Richtwerte. Daraufhin war vorübergehend nur noch das Fußbaden im Thermalwasser erlaubt. Währenddessen versuchten die Initiatoren des Projekts, das Problem zu lösen. Aber trotz aller Reinigungs- und Hygienemaßnahmen: Die Werte blieben zu hoch.

Badebetrieb muss eingestellt werden

Urlich Lieser und Klaus-Peter Otto von der Bürgerstiftung Lebensraum

Daher blieb den Verantwortlichen letztlich keine andere Möglichkeit: Das "Wärm Komp" muss geschlossen werden. "Das ist schon eine bittere Erfahrung“ sagt Klaus-Peter Otto von der Bürgerstiftung Lebensraum. "Wir hatten uns schon vorgenommen, hier noch bis Ende des Jahres und vielleicht noch darüber hinaus, dass Erlebnis des Badens zu haben.“

Die Bürgerstiftung Lebensraum will in Zusammenarbeit mit der Stadt künftig an einem anderen Ort weitermachen, um Thermalwasser Bürgerinnen und Bürgern öffentlich zugänglich zu machen. Die bestehende Anlage im Burtscheider Kurgarten wird spätestens Anfang Januar abgerissen.

Unsere Quelle:

Bürgerstiftung Lebensraum

