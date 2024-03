60 Jahre "action medeor" in Tönisvorst: Wie die Zukunft der Hilfsorganisation aussieht

1964 hatten engagierte Bürger um den Vorster Arzt Ernst Boekels den Verein gegründet, um übrig gebliebene Medikamente nach Afrika zu schicken.

Heute gilt "action medeor" als "Notapotheke der Welt" und leistet Entwicklungshilfe vor Ort, die leider nötig sei, sagt Organisationspräsident Siegfried Thomaßen: "Manchmal ist es frustrierend, dass die Katastrophen nicht abnehmen. Deshalb sehen wir bei action medeor unsere Aufgabe, uns dem zu stellen."

Viele Krisenherde erschweren die Arbeit

Vor allem die vergangenen Jahre seien für die Hilfsorganisation besonders herausfordernd gewesen, sagt Vorstandssprecher Sid Peruvemba. Vom Krieg in der Ukraine über die Katastrophengebiete in der Türkei, Syrien, Afghanistan, Libyen und Marokko bis zum wieder aufflammenden Nahost-Konflikt: All die Krisen dieser Welt haben den Helfern viel abverlangt.

"Und die Katastrophen scheinen sich zu verändern. Die Flexibilität von action medeor ist verlangt und leider sehe ich auch, dass wir die nächsten Jahre gebraucht werden." Siegfried Thomaßen, Präsident von "action medeor"

Die Anfänge von action medeor Mitte der 1960er Jahre

Neben der Nothilfe in Krisen- und Katastrophenfällen werden auch humanitäre Projekte in Entwicklungsländern ausgebaut. Beispiele dafür seien etwa der Betrieb einer Hebammenschule in Sierra Leone oder die Produktion von Blutanalyse-Reagenzien in Tansania – die erste ihrer Art in Ostafrika.

Zukunftspläne der niederrheinischen Hilfsorganisation

Die heutige Lagerhalle der Organisation

Die Organisation will ihre Lager-, Produktions- und Ausbildungsstätten in Entwicklungsländern ausbauen. Ein Vorstandsmitglied verlagert dafür seinen Arbeitsplatz für mindestens vier Jahre nach Tansania. Die Nothilfe in Krisen- und Katastrophenfällen soll damit weiter verbessert werden.