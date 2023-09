Hilfsorganisation I.S.A.R Germany rechnet nicht mehr mit Aktivierung

Auch Einsatzkräfte der Hilfsorganisation I.S.A.R . Germany und des Bundesverbandes Rettungshunde aus Hünxe am Niederrhein hatten sich bis zum Sonntagmittag bereitgehalten. Sie kommen vor allem in den ersten Stunden eines Unglücks zum Einsatz, um zum Beispiel Überlebende in Trümmern zu orten. Mittlerweile gehen die Retter aber nicht mehr davon aus, dass sie alarmiert werden. Dem WDR sagte ein Sprecher, das Zeitfenster noch Überlebende zu finden werde immer kleiner.