72-Stunden-Aktion für eine bessere Welt

Bei dieser 72-Stunden-Aktion von Donnerstag bis Sonntag legen sich Kinder und Jugendliche für andere ins Zeug, um " die Welt ein Stückchen besser zu machen ", so der Organisator, der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, BDKJ in Bonn. Er veranstaltet die Aktion zum dritten Mal. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Vom Zaun bis zur Behausung für Reptilien

In Ascheberg im Münsterland bauen junge Katholiken einen Sichtschutzzaun für den Neubau eines Altenheims. In Leverkusen wollen Mitglieder der Katholischen jungen Gemeinde ( KJG ) auf einem 7.000 Quadratmeter großen Gelände Sandflächen für Wildbienen und Holz- und Steinhaufen für Amphibien und Reptilien freilegen.

Auch so eine Wildblumenwiese können Kinder und Jugendliche anlegen

Überall in Deutschland tun Kinder und Jugendliche seit Donnerstag Gutes: Eine Kolpingjugend in Bayern will bis Sonntag eine Wildblumenwiese anlegen und Renovierungsarbeiten an einer Kapelle durchführen. In Magdeburg planen Pfadfinder, neue Beete anzulegen. Selbst im Ausland beteiligen sich junge Menschen.

Einsätze mit Überraschungen

Manche der 2.600 Gruppen mit insgesamt mehr als 100.000 Kinder und Jugendlichen erfahren erst zum Start der Aktion am Donnerstag, was sie tun werden. Denn der BDKJ bietet zwei Beteiligungsmöglichkeiten an: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer denken sich selbst Projekte aus - oder aber sie lassen sich überraschen und übernehmen, was andere sich ausgedacht haben.

" Die Aktionen können interreligiös, politisch, ökologisch oder international ausgerichtet sein ", erklärt der BDKJ . Eingeladen seien alle Menschen, " die sich für eine solidarische, gerechte und bessere Welt einsetzen möchten. "

Die 72-Stunden-Aktion macht sichtbar, was unzählige junge Menschen in ihrer Freizeit tun: Sie engagieren sich ehrenamtlich. Weihbischof Johannes Wübbe

Jugendbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, lobte die 72-Stunden-Aktion als " ein unschätzbar wertvolles Zeichen für eine solidarische Gesellschaft ". Bischof Bätzing und die Bundesjugendministerin Lisa Paus (Bündnis90/Die Grünen) sind Schirmpaten der Aktion.

Aus 50 Stunden wurden 72