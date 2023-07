Passivrauchen im Auto: So sollen Kinder und Schwangere geschützt werden

Neu ist sie nicht, die Forderung nach einem Rauchverbot im Auto, wenn Schwangere und Kinder mit dabei sind. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD ) will es nicht länger bei Worten belassen. Nach seinen Plänen soll ein solches Rauchverbot bald in allen privaten Autos gelten. Dafür nutzt der Minister die Gesetzesänderungen rund um die Einführung der Cannabislegalisierung.

In dem Zusammenhang müssen sowieso jede Menge Gesetze geändert werden und in einem aktuellen Referentenentwurf ist auch die Änderung des Nichtraucherschutzgesetzes vorgesehen. Darin heißt es: " Durch die Ausweitung des Rauchverbotes auf geschlossene Fahrzeuge in Anwesenheit von Minderjährigen und Schwangeren wird für diese besonders vulnerable Personengruppe der erforderliche Schutz vor dem Passivrauchen gewährleistet. "

Rauchen im Auto besonders schädlich

" Verschiedene Studien belegen, dass die Rauchbelastung im Auto wegen des geringen Raumvolumens extrem hoch ist “, heißt es in der Gesetzesbegründung. Das Auto ist generell ein Ort mit wenig Raum, dementsprechend ist die Rauchkonzentration besonders hoch. Außerdem ist es nicht möglich, dem Rauch auszuweichen, wie es draußen der Fall wäre.

Holger Hofmann vom Deutschen Kinderhilfswerk weist außerdem auf zwei Eigenschaften von Zigarettenrauch hin: " Das eine ist, was durch die Luft übertragen wird, das andere, dass sich der Rauch auf den Oberflächen absetzt und dort in seiner Konzentration besonders schädlich ist für die Kinder. "

Laut Bundesgesundheitsministerium steigt die Konzentration der Tabakrauchpartikel im Fahrzeug schon mit dem Rauchen einer Zigarette rapide an. Insbesondere Kinder leiden darunter. Michaela Goecke von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung erklärt:

Kinder haben eine höhere Atemfrequenz und nehmen mehr vom Tabakrauch auf. Gleichzeitig sind ihre Organe noch in der Entwicklung und reagieren sensibler auf die Giftstoffe. Michaela Goecke, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung