Warum wieder mehr junge Menschen zur Zigarette greifen

Rauchen ist in hohem Maße gesundheitsschädlich. Am heutigen Weltnichtrauchertag machen Gesundheitsorganisationen einmal mehr darauf aufmerksam. Die Deutsche Krebshilfe zum Beispiel schätzt, dass jedes Jahr 127.000 Menschen in Deutschland an Erkrankungen sterben, die durch das Rauchen verursacht werden.

Aber trotz dieser Warnungen, trotz eines umfänglichen Rauchverbots in Gaststätten, das seit Mai 2013 gilt - also jetzt seit zehn Jahren - und trotz immer größerer Werbeeinschränkung: Es wird wieder mehr geraucht.