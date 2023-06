Konsequenzen für das Konzert

Mehrere Frauen hatten in den vergangenen Tagen Vorwürfe gegen Till Lindemann erhoben, sie schildern Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe. Für das Münchner Konzert gab es aufgrund dieser Vorwürfe bereits Konsequenzen. Die sogenannte "Row Zero", eine Fan-Reihe im Sicherheitsbereich unmittelbar vor der Bühne, wurde verboten. Das Konzept für die Aftershowpartys sei ebenfalls geändert, hieß es im Umfeld der Berliner Band, die sich öffentlich von den Vorwürfen distanzierte. Manche Konzertbesucher stimmt das zumindest nachdenklich.

"Ich hab die Tickets gekauft und eine Stunde später zum ersten Mal von den Vorwürfen gelesen. Wenn ich das vorher gelesen hätte, hätte ich kein Ticket gekauft.“ Besucher bei Rammstein-Konzert in München

Rund 60 Menschen protestierten aufgrund der Vorwürfe vor dem Konzert gegen den Auftritt der Band und forderten ankommende Fans zum Boykott der Band und des Konzerts auf. Die Polizei musste einzelne aggressiv auftretende Rammstein-Anhänger von den Protestierenden fernhalten. Nach Angaben eines Sprechers der Polizei verlief die Versammlung jedoch ohne größere Zwischenfälle.

Die meisten Fans bleiben der Band treu

Die meisten Fans stehen weiterhin hinter der Band. Eine Konzertbesucherin fragte nach "Beweisen" für die Vorfälle. Außerdem sagte sie: „ Wenn man das glauben will, kann man das gerne tun. Ich persönlich würde das nicht machen. Ich mag die Musik, ich gehe zum Konzert. (...) Ich würde meine Karte dafür nicht abgeben. “ Andere Aussagen haben einen erkennbaren Bezug zu der Stellungnahme, die die Band am Samstag veröffentlichte: " Es gibt in Deutschland eine Unschuldsvermutung. Das gilt für beide. Wir freuen uns heute Abend einfach aufs Konzert. "

"Ich glaube das nicht. (…) Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er das gemacht hat. Und ich bin trotzdem noch Fan. Ist mir egal." Besucherin bei Rammstein-Konzert in München

Eine ähnliche Einstellung zu den Vorwürfen hatten die meisten Konzertbesucher am Mittwoch. Viele Rammstein Fan-T-Shirts waren zu sehen - ausgelassen feiernde Menschen prägten die Bilder des Abends. Für die meisten steht offensichtlich die Musik im Vordergrund, sie bleiben weiterhin Fan der Band und glauben den Vorfürfen nicht - zumindest solange noch nichts bewiesen ist.

Hintergründe zu den Vorfällen

Die Frauen, die Vorwürfe erheben, schildern Situationen, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershow-Party kommen wollen. Dort soll es auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Zuvor seien sie aus einem Bereich ganz vorn im Zuschauerraum ausgewählt worden - der sogenannten "Row Zero", der Reihe Null.