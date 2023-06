Rammstein schaltet nach schweren Vorwürfen Anwaltskanzlei ein

Dies allerdings mit Hinweis auf ein bereits seit drei Jahren im Internet kursierenden Video zum Lindemann-Song "Till The End", in dem der Sänger in zahlreichen pornografischen Szenen mit jungen Frauen zu sehen ist. Aus Sicht des Verlags " überschreitet Till Lindemann für uns unverrückbare Grenzen im Umgang mit Frauen ", heißt es. Zudem hat die Drogeriekette Rossmann nach Bild-Informationen mehrere Rammstein-Parfüms aus ihrem Sortiment entfernt.

Konzerte sind ebenfalls betroffen: So wird es bei den Rammstein-Auftritten in München in dieser Woche nach Informationen des Bayerischen Rundfunks keine Fans in der "Row Zero" geben. So nennt man eine Zone in unmittelbarer Nähe der Bühne, aus der Frauen für die Aftershowpartys der Band rekrutiert worden sein sollen. Die Party sei auch gestrichen.

Aus dem Umfeld der Band hieß es dazu auf WDR-Anfrage, dass es in München sowohl eine "Row Zero" als auch eine Party geben werde. In "Reihe Null" würden aber keine Fans, sondern Familienmitglieder und enge Freunde der Band sein, und eine Party gebe es nur in sehr eingeschränktem Umfang. Außerdem werde in München im Zuschauerraum ein Awareness-Team anwesend sein, dass darauf achte, dass im Publikum alles okay sei.

