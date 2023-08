Polizeiausbildung: Neue Chance für Durchgefallene

Polizeigewerkschaft mahnt weitere Mängel an

Kurz vor Ende der parlamentarischen Sommerpause in NRW mahnte die Gewerkschaft noch weitere Missstände an. So warteten die Beamten noch immer auf eine Entscheidung der Politik, ob die Bodycams künftig bei allen Einsätzen eingeschaltet sein sollen.

Bodycam: Immer eingeschaltet?

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 16-jährigen Flüchtling in Dortmund und zuletzt den 34 Polizeischüssen auf einen 19-jährigen Autoraser in Bad Salzuflen war die Forderung immer lauter geworden, dass Polizeikräfte ihre Bodycams bei jedem Einsatz einschalten sollen. Bislang können sie das selber entscheiden - und der Einsatz soll ausdrücklich nur der Deeskalation dienen, nicht der Dokumentation.

Debatte um Bodycam-Einsätze belastet die Polizei

Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte zuletzt angedeutet, dass dieses Gesetz möglicherweise geändert werden müsse - bislang ist aber nichts passiert. " Die schwelende Bodycam-Debatte belastet unsere Kolleginnen und Kollegen" , sagt GdP-Chef Mertens.

Zudem mahnt die Polizeigewerkschaft an, dass in den Großstadtpräsidien in Düsseldorf, Gelsenkirchen und Oberhausen derzeit entweder ohne oder nur mit provisorischer Leitung seien. Für das zweite Halbjahr 2023 hätten die Polizeipräsidenten in Köln, Aachen und Mönchengladbach ihren Abschied angekündigt.