In der Polizeiausbildung fehlen Waffen, Lehrer und Streifenwagen

Da ist sogar die Gewerkschaft optimistisch. Michael Maatz: "Meine Kolleginnen und Kollegen im Bereich der Personalwerbung haben einen ganz hervorragenden Job gemacht und haben wirklich alle Möglichkeiten in Betracht gezogen, um Interesse für den Polizeiberuf in verschiedenen Bereichen zu wecken." Daher ist Maatz nach eigenen Worten "zuversichtlich, dass wir am ersten September diese 3.000 erreichen."

Dutzende Planstellen fehlen - Kosten ungewiss

Mehr Anwärter erfordern auch mehr Lehrkräfte

Neben Waffen, Munition und Streifenwagen wird man dann aber auch mehr Lehrer für die Ausbildung der 3.000 Polizeianwärter brauchen. Dutzende Planstellen fehlen laut internen Berechnungen. Auch für die Opposition im Düsseldorfer Landtag steht fest: Am Geld darf es an Ende nicht scheitern. "Wenn es dort in den Beständen der Polizei in den Ausbildungs- und Trainingszentren noch Ausstattungsbedarf gibt, dann ist das vom Haushaltsgesetzgeber bereitzustellen. Und mögliche Mehrausgaben dafür sind es allemal wert" , sagte FDP -Haushaltsexperte Ralf Witzel dem WDR.