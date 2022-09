Habeck zum Strom-Stresstest: Mit Atomkraft durch den Winter?

Es wird wohl auch ein Stresstest für Vize-Kanzler und Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne). Vor dem Hintergrund der durch Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine entfachten Energiekrise in Europa und Deutschland nimmt er heute Abend Stellung zur möglichen Verlängerung von Laufzeiten für deutsche Atomkraftwerke.

Robert Habeck

Laut Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" will Habeck zwei von drei verbliebene deutsche Meiler bei Energieengpässen bis zum Frühjahr 2023 weiterbetreiben lassen - eigentlich ein absolutes No-Go bei den Grünen. Sein Wirtschaftsministerium wird die konkreten Ergebnisse des sogenannten Stresstests zur Energieversorgung heute Abend veröffentlichen, aus dem sich die Empfehlung zu einer über den Winter verlängerten Laufzeit für deutsche Atomkraftwerke ergeben könnte.

Nach Reuters-Informationen legt der Test in zwei von drei geprüften Szenarien den Weiterbetrieb der Reaktoren Isar 2 und Neckarwestheim 2 zumindest nahe. Das dritte verbliebene AKW Emsland werde nicht über den Winter gebraucht.

Forderungen nach Laufzeitverlängerung

Im Atomausstieg ist eigentlich vereinbart, dass Isar 2 in Bayern, Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg sowie Emsland in Niedersachsen als letzte Meiler am 31. Dezember abgeschaltet werden. Forderungen nach einer Laufzeitverlängerung sind aber von der Union und der FDP immer lauter geworden.

Die Union warnt seit Wochen vor möglichen Stromausfällen im Winter und will auch drei weitere, im vergangenen Jahr abgeschaltete Atomkraftwerke reaktivieren. Die Liberalen wollen eine Laufzeitverlängerung über Jahre. "Die Vorkehrungen für den Weiterbetrieb müssen angesichts der sich verschärfenden Stromkrise unverzüglich getroffen werden" , heißt es in einem Beschluss des Partei-Präsidiums. Ergebe sich hieraus die Notwendigkeit, weitere Brennelemente zu beschaffen, "müssen die Bemühungen hierfür kurzfristig eingeleitet werden" .

SPD -Chefin Saskia Esken bekräftigte, dass ihre Partei höchstens einem "Streckbetrieb" zustimmen würde. Zu einer mehrjährigen Laufzeitverlängerung oder gar einer Wiederinbetriebnahme alter Meiler sei die SPD "auf keinen Fall bereit" .

Grüne-Fraktionschefin: In Ruhe beraten

Britta Haßelmann

Für die Grünen, deren Kampf gegen die Atomenergie Teil ihrer Gründungsgeschichte und politischen DNA ist, wäre ein Beschluss zu längeren Laufzeiten eine historische Kehrtwende. Führende Grüne hatten den sogenannten Streckbetrieb von AKW nicht ausgeschlossen. "Für uns als Fraktion ist es klar, dass, wenn der Stresstest vorgelegt wird, wir selbstverständlich in Ruhe darüber beraten und sich daraus ableiten wird, welche Schritte notwendig sind", sagte Bundesfraktionschefin Britta Haßelmann. In Teilen der grünen Basis sind die Widerstände grundsätzlich groß.

Kritische Lage

Ein AKW-Weiterbetrieb in Deutschland würde eine Reihe von Fragen aufwerfen. Zum einen müsste das Atomgesetz geändert werden. Die seit Jahren überfälligen und nur wegen der bevorstehenden Abschaltung ausgesetzten Sicherheitsüberprüfungen müssten nochmal geschoben werden. Nach der Atomkatastrophe von Fukushima hatte es zudem weitere verschärfte Vorgaben gegeben, die die Anlagen mit Blick auf ihr Ende nicht erfüllen mussten.

Hinzu kommt folgendes Energie-Problem: Das Wirtschaftsministerium hat darauf hingewiesen, dass mehrere Kohlekraftwerke am Rhein ständen, aber unter dem aktuellen Niedrigwasser litten. "Aufgrund der sehr eingeschränkten Binnenschifffahrt könnten sich die aufgebauten Kohlelager schnell reduzieren" , heißt es im "Lagebild Energieversorgung" des Wirtschaftsministerium von Ende August.

Das überlastete Schienennetz mache auch die Lieferung per Zug schwierig. Darüber hinaus fließt von Deutschland Strom nach Frankreich ab, da ein großer Teil der dortigen Kernkraftwerke überholt wird.