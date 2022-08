Wüst fordert Entlastungspaket vom Bund

NRW -Ministerpräsident Hendrik Wüst hat vom Bund wegen der steigenden Preise ein weiteres Entlastungspaket für kleine und mittlere Einkommen gefordert. Dazu könnten Steuereinnahmen, die jetzt inflationsbedingt steigen, verwendet werden, sagte der CDU -Politiker am Freitag in Düsseldorf vor der Landespressekonferenz. NRW werde das "solidarisch mitfinanzieren" , sagte er mit Blick auf Steuerausfälle wegen der Mehrwertsteuersenkung beim Gas. Ein eigenes NRW-Entlastungspaket kündigte er nicht an.