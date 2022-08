Warum NRW nicht einfach auf Gaskraftwerke verzichten kann

Warum sind Gaskraftwerke so wichtig?

Gaskraftwerke können schnell hoch- oder heruntergefahren werden. Sie werden deshalb insbesondere zum Abfedern von Lastspitzen benötigt. Ihr großer Vorteil gegenüber etwa Atomkraftwerken: Sie können neben Strom auch Wärme liefern, teilweise auch an private Verbraucher. Diese sogenannten "Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen" ( KWK ) gelten dadurch als systemrelevant.

Allein in Duisburg sind etwa 70.000 Haushalte auf die Fernwärme aus KWK -Anlagen angewiesen. "Wir setzen auf KWK -Anlagen, um den Energieträger Gas möglichst effizient zu nutzen" , erklärt Felix zur Nieden, Pressesprecher der Stadtwerke Duisburg. Das Heizkraftwerk Duisburg-Wanheim könne bei Bedarf gezielt gesteuert werden, "so dass wir möglichst viel Wärme und weniger Strom produzieren" , erklärt Nieden.

Es gibt zwar auch KWK -Anlagen, die mit anderen Energieträgern betrieben werden, etwa mit Braunkohle oder Heizöl. Den größten Teil an der Stromerzeugung haben aber Erdgasanlagen mit zuletzt 8 TWh im Jahr 2020.

Kraft-Wärme-Kopplung gibt es in NRW in vielen, meist kleineren Anlagen. Sie kommen zusammen auf eine Leistung von knapp 4.000 Megawatt ( MW ). Das heißt, die Hälfte der Leistung aller Gaskraftwerke im Land entfällt auf "Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen". Würde man die ausschalten, würde es für viele Tausend Fernwärmekunden kalt. Das geht also nicht.

Mit einer Gesamtleistung aller Gaskraftwerke von 8.686 Megawatt liegt NRW im Bundesvergleich weit vorn. In Bayern kommen die Gaskraftwerke auf 4.647 MW , in Hessen 1.889 und in Mecklenburg-Vorpommern 309 MW . Ein Teil der Stromerzeugung ließe sich vom Gas auf andere Energieträger verlagern. Aber nicht dort, wo aus Gas gleichzeitig Strom und Wärme produziert wird.

Wie viel Strom wird in NRW überhaupt erzeugt und verbraucht?