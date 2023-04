Warum Bahn-Oberleitungen so gefährlich sind

Erneut haben zwei Jugendliche bei Unfällen mit Bahn-Oberleitungen schwerste Verletzungen erlitten. In Schwerte kam ein 13-Jähriger am Montagabend in eine Spezialklinik, sein Zustand ist kritisch. Im niedersächsischen Langenhagen schwebt ein 13-Jähriger in Lebensgefahr. In beiden Fällen waren die Jungen auf einen Zug geklettert und hatten sich durch einen Lichtbogen schwerste Verbrennungen zugezogen.