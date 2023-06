Emmerich meldet Trinkwasser-SOS

Strahlender Sonnenschein. Hohe Temperaturen. Sommerstimmung im Juni. Was vielen gerade Freude bereitet, sorgt bei den Trinkwasser-Verantwortlichen der Stadtwerke in Emmerich für Kopfzerbrechen. Denn der Wasserverbrauch steigt aktuell massiv an - auch in den Abend- und Nachtstunden. Die Gefahr sei groß, dass das Trinkwasser knapp wird, heißt es.

SOS: Emmericher Wasserwerk stößt an Kapazitätsgrenze

Das Wasserwerk am Kappellenberger Weg in Emmerich versorgt nach eigenen Angaben das gesamte Stadtgebiet mit Trinkwasser. Das Werk stößt jedoch aktuell - wegen der anhaltenden Trockenheit und dem außergewöhnlich hohen Wasserverbrauch - an seine Grenzen. Normalerweise werden dort im Schnitt 330 Kubikmeter Wasser pro Stunde aufbereitet. Der Bedarf liegt allerdings im Moment bei rund 490 Kubikmeter pro Stunde. " Mit diesen Verbrauchsmengen stoßen wir an unsere Kapazitätsgrenze ", sagt Steffen Borth, technischer Leiter und Prokurist der Stadtwerke Emmerich.

Keine Verschwendung der knappen Resscoure Wasser

Deswegen bitten die Stadtwerke Emmerich seit Dienstag dringend darum, von Gartenbewässerung und dem Befüllen von Swimmings-Pools bis auf Weiteres zu verzichten. Das gilt auch für das private Waschen von Fahrzeugen oder gar das Arbeiten mit Hochdruckreinigern, so der Hinweis auf der Webseite des Unternehmens.

„ Die Trinkwasserversorgung sowie die Bereitstellung von Löschwasserreserven haben höchste Priorität. Eine Verschwendung der knappen Ressource Wasser ist unbedingt zu vermeiden“, appelliert Steffen Borth an alle Emmericherinnen und Emmericher.