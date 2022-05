Düstere Aussichten für Sommerurlauber – Ist das Innenministerium jetzt in der Pflicht?

Bundespolizei befürchtet steigende Gewaltbereitschaft

Auch die Bundespolizei sieht dringenden Handlungsbedarf. Verpasste Flüge sorgen für frustrierte Reisende. Damit steige das Risiko für Beleidigungs- und Körperverletzungsdelikte.

Wenn mehr Bundespolizisten an den Flughäfen eingesetzt würden, fehlten sie an anderer Stelle, etwa bei Demonstrationen, so der stellvertretende Bundesvorsitzende der deutschen Polizei-Gewerkschaft, Manuel Ostermann.

Es braucht einen Systemwechsel in der Luftsicherheit

Die Bundespolizei ist zuständig für die Luftsicherheit. Das Bundesinnenministerium aber macht die Rahmenverträge mit den privaten Sicherheitsunternehmen, die die Fahrgastkontrollen an den Flughäfen durchführen.

Bereits vor einigen Wochen habe die Bundespolizei in einem Schreiben an Bundesinnenministerin Nancy Faeser auf die angespannte Lage an den Flughäfen aufmerksam gemacht.