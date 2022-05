Lange Warteschlangen am Flughafen: Zweite Sicherheitsfirma soll helfen

Viele Reisende mussten in der letzten Zeit lange an den Sicherheitskontrollen am Düsseldorfer Flughafen warten, teilweise haben sie sogar ihre Flüge verpasst. Das soll sich jetzt ändern. Die Bundespolizei als zuständige Behörde hat den Deutschen Schutz- und Wachdienst mit der Suche nach einem zweiten Dienstleister für die Sicherheitskontrollen beauftragt.

Nicht voll ausgebildete Kontrolleure sollen unterstützen

Anfang des Jahres hatte die Bundespolizei schon einmal bundesweit nach einer Sicherheitsfirma gesucht. Weil sich darauf kein Dienstleister gemeldet hat, musste eine andere Lösung her, sagte ein Sprecher dem WDR. Jetzt soll Personal helfen, das nicht vollständig ausgebildet ist, aber Einweisungsschulungen bekommt. Diese Mitarbeiter sollen dann aber nur an zwei Stellen arbeiten dürfen - zum Beispiel am Anfang der Sicherheitskontrollen als Einweiser. Die Personenkontrollen werden dann wieder von voll ausgebildeten Sicherheitskontrolleuren durchgeführt. Die Bundespolizei betont aber, dass auch das nur eine vorübergehende Lösung sei.