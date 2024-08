"Planet Ozean" – das Jubiläumsfest des Gasometers Oberhausen

Die Geburtstagsparty vor dem Gasometer ist kostenlos, der Eintritt zur Ausstellung "Planet Ozean" an diesem Tag reduziert auf 5 Euro pro Person. Ausstellungstickets gibt es nur an der Tageskasse. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Ab 14 Uhr erleben Sie und Ihre Kinder bei unserem Bühnen-Talk mit prominenten Gästen hautnah mit, wie eine WDR 5 Live-Radiosendung entsteht – und was die Faszination der Ozeane ausmacht. Unsere Gäste auf dem Podium sind Gasometer-Geschäftsführerin Jeanette Schmitz, die die Idee zur "Planet Ozean"-Ausstellung hatte, Extremschwimmer André Wiersig und Meeresbiologin Dr. Julia Schnetzer, beide Botschafter des deutschen Komitees der UN-Ozeandekade. Moderatorin Rebecca Link spricht mit ihnen darüber, warum uns die Ozeane mit ihren Bewohner:innen so sehr faszinieren und warum sie uns zugleich etwas unheimlich sind, weshalb wir noch so wenig über die Weltmeere wissen – und was wir wissen sollten.

