Zusammengestellt von Oliver Strunk und Nina Giaramita aus dem WDR Newsroom.

Thema des Tages

Schneespaß in Winterberg

Vorfreude aufs Winter-Wochenende • Die kalten Tage haben es möglich gemacht: Im Sauerland kann man an diesem Wochenende wieder Ski fahren und rodeln. Mindestens 40 Skilifte an beschneiten Pisten sind an diesem Wochenende in Betrieb. Nachdem an Weihnachten alles weg getaut war, ist jetzt dank Schneekananonen-Einsatz die Schneedecke komplett wieder da.

In Winterberg sind 18 der 26 Lifte offen. Auch abends kann gefahren werden - mit Flutlicht. Das gilt auch für das benachbarte Skigebiet Neuastenberg. In Altastenberg nimmt zudem ein neuer Vierer-Sessellift seinen Betrieb auf. Die vier-Millionen-Euro-Anschaffung ersetzt zwei alte Schlepplifte und verlängert die Abfahrt auf 700 Meter. Gute Schneebedingungen gibt es auch in Willingen: Dort sind alle 16 Lifte in Betrieb. Langläufer müssen sich allerdings noch gedulden. Bis jetzt ist nur eine einzige Loipe innerhalb des "Snowparks Westfeld" bei Schmallenberg gespurt.

Nachrichten aus NRW

Normaler Fahrplan nach Ende des Bahnstreiks • Gestern Abend hat die Lokführergewerkschaft GDL ihren dreitägigen Streik beendet. Die Gewerkschaft will der Bahn nun Zeit für ein neues Angebot geben und eine Streikpause einlegen. Die Deutsche Bahn sagte am Morgen, der Bahnverkehr sei wieder reibungslos angelaufen.

Demo gegen AfD-Neujahrsempfang in Duisburg • Heute will die AfD Duisburg in der Glückauf-Halle in Homberg ihren Neujahrsempfang veranstalten. Als Gast wird auch die AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel erwartet. Das Bündnis für Toleranz und Zivilcourage hat zu einer Gegendemonstration aufgerufen. Die Polizei rechnet mit einer "hohen dreistelligen, möglicherweise auch vierstelligen" Zahl von Teilnehmenden. Hintergrund sind Berichte über ein Treffen von AfD-Funktionären mit rechtsextremen Kreisen im November in Potsdam. Dabei ging es um Pläne für Massenabschiebungen von Menschen mit Migrationshintergrund.