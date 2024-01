Angriffe auf Huthi-Rebellen - worum es bei dem Konflikt geht

Warum haben sich die USA und andere Staaten eingemischt?

Der UN-Sicherheitsrat hatte am Mittwoch ein Ende der Huthi-Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer gefordert und das Recht der Mitgliedstaaten festgehalten, Schiffe gegen solche Angriffe zu verteidigen.

US-Präsident Joe Biden sprach nach den Angriffen auf Huthi-Stellungen von einer " direkten Antwort " auf die " beispiellosen " Attacken der Huthi auf Handelsschiffe. In einer gemeinsamen Erklärung betonten die USA, Großbritannien und andere Verbündete, darunter Deutschland, die Angriffe dienten der " Deeskalation der Spannungen und der Wiederherstellung der Stabilität ".

Droht ein weiterer Krieg?

Die Huthi-Rebellen drohten den USA und Großbritannien Vergeltung für die Luftangriffe an. " Amerika und Großbritannien müssen sich darauf vorbereiten, einen hohen Preis zu zahlen und die schwerwiegenden Konsequenzen dieser Aggression zu tragen ", sagte der stellvertretende Huthi-Außenminister Hussein Al-Essis. Die Rebellen kündigten auch an, ihre Angriffe auf angeblich mit Israel in Verbindung stehende Handelsschiffe im Roten Meer fortzusetzen.

Moskau verurteilte die Schläge der USA und ihrer Verbündeten und beantragte für Freitag eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates in New York. Auch aus dem Iran kamen Kritik an dem Vorgehen und Warnungen vor wachsender Unsicherheit und Instabilität in der Region.

Die Außenminister der EU-Staaten sollen bei einem Treffen am 22. Januar über eine mögliche Beteiligung der EU an der US-Initiative zur Sicherung der Handelsschifffahrt im Roten Meer beraten.

Über dieses Thema berichten wir im WDR am 12.01.2024 auch im Fernsehen: Aktuelle Stunde, 18.45 Uhr.