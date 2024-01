Wintersport im Sauerland wieder möglich

Es war ein hartes Stück Arbeit für die Beschneier im Sauerland, nachdem ihnen ihre schöne Ski- und Rodelunterlage komplett direkt nach Weihnachten komplett weggetaut war. Von Grund auf mussten sie nun die Schneedecke wieder aufbauen - und das hat gedauert. Doch rechtzeitig zum Wochenende ist alles fertig.

Ab minus zwei Grad kann beschneit werden

In Winterberg sind 18 von 26 Liften geöffnet. Abends kann sogar unter Flutlicht gefahren werden. Das gilt auch für das benachbarte Skigebiet Postwiese in Neuastenberg. In Altastenberg geht ein neuer Vierer-Sessellift an den Start. Gute Schneebedingungen gibt es auch in Willingen. Dort befördern sämtliche 16 Liftanlagen die Skitouristen nach oben, wo auf den präparierten Pisten etwa 50 Zentimeter Schnee warten.

Schneekanonen liefen auf Hochtouren

Wer den möglichen Massenansturm des Ruhrgebietes auf Winterberg vermeiden möchte, sollte auf kleinere Skigebiete ausweichen. Das Ski- und Rodelangebot ist dort allerdings noch überschaubar. Auf der Hunau in Schmallenberg-Bödefeld ist erst einer von vier Liften in Betrieb, nämlich der "Hunaulift 2", und am Schlossberg in Medebach läuft der Lift am einfachen Hang für Anfänger und Familien.

Weitere Möglichkeiten

Alle hoffen, dass das Wetter hält und der Aufwand sich lohnt.

In Sellinghausen bei Schmallenberg kann gerodelt werden und am Hesselbacher Gletscher bei Bad Laasphe ist Skifahren möglich. Auch dort wird die Piste beleuchtet. Unter Flutlicht kann hier bis 19 Uhr gefahren werden, dasselbe gilt für den Schmallenberger Höhenlift.

Langlauf erst auf Sparflamme

Wer gerne Langlauf macht, hat leider weniger Auswahl. In die Loipe geht es aktuell nur im Schmallenberger "Snowpark Westfeld". In der Arena ist aber auch nur ein kleiner Teil beschneit und gespurt.

