Zusammengestellt von Sabine Meuter und Katja Goebel aus dem WDR Newsroom.

THEMA DES TAGES

UNO-Sicherheitsrat bestätigt Plan für Gaza-Waffenruhe • Noch nie war ein Ende des Gazakriegs so nah: Das höchste UN-Gremium hat sich hinter den Friedensplan der USA für den Gazastreifen gestellt. Zum ersten Mal stimmten 14 Mitgliedsstaaten dafür - nur Russland hat sich enthalten. Vorgesehen ist, dass sich die israelische Armee aus den Städten im Gazastreifen zurückzieht. Auch Israel hat den USA zufolge zugestimmt und von der Terrororganisation Hamas kommen ebenfalls positive Zeichen. Sie soll die israelischen Geiseln freilassen. Am Ende könnte ein Wiederaufbau des Gazastreifens stehen. "Heute haben wir für den Frieden gestimmt", sagte US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield.

Jordanien wird außerdem ab heute einen internationalen Notfall-Gipfel für humanitäre Hilfe in Gaza ausrichten. Auch Ägypten und die Vereinten Nationen unterstützen bei der Ausrichtung. Der Gipfel soll den Veranstaltern zufolge Wege finden, wie die Weltgemeinschaft stärker auf die humanitäre Katastrophe im Gazakrieg reagieren kann.

WEITERE NACHRICHTEN

Zerstörte Kathedrale in Odessa

Internationale Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine • In Berlin beginnt am Morgen die dritte internationale Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine. Neben Bundeskanzler Scholz wird auch der ukrainische Präsident Selenskyj dabei sein. Angesichts massiver Angriffe Russlands geht es bei dem Treffen auch um Nothilfe mitten im Krieg. Die Bundesregierung will der Ukraine eine langfristige Entwicklungsperspektive geben. Die Konferenz soll den Wiederaufbau im Land voranbringen – und Investitionen anschieben.

Vor 30 Jahren noch verboten: Zwei Männer küssen sich

30 Jahre straffreie Homosexualität • Im Jahr 1871 wurde der Paragraf 175 Strafgesetzbuch (StGB) im Deutschen Kaiserreich eingeführt - er stellte "widernatürliche Unzucht" zwischen Männern unter Strafe. Über 123 Jahre wurde Homosexualität kriminalisiert und staatliche Verfolgung von schwulen und bisexuellen Männern legitimiert. Nach Schätzungen des Bundesjustizministeriums wurden in der Bundesrepublik 64.000 Männer verurteilt. Erst am 11. Juni 1994, also heute vor 30 Jahren, hatte der Bundestag Paragraf 175 StGB endgültig abgeschafft.

Italienische Nationalmannschaft kommt in Iserlohn an

Squadra Azzurra kickt in Iserlohn • Im Hembergstadion schauen heute 4.000 Zuschauer beim einzigen öffentlichen Training der italienischen Nationalmannschaft zu. Mehr als die Hälfte, nämlich 2.800 Tickets, sind an Schulen in Iserlohn gegangen - die restlichen wurden verlost. Um einige gab es später auch Ärger, weil Ticketgewinner versucht hatten sie zu verkaufen. Die Mannschaft war am Abend in Dortmund gelandet.

Bahnprojekt Stuttgart 21 verschiebt sich • Deutschlands größtes Bahnprojekt - Stuttgart 21 - verzögert sich weiter. Nach ARD-Informationen verschiebt die Bahn die Inbetriebnahme des unterirdischen Stuttgarter Hauptbahnhofs auf Dezember 2026. Details will sie heute bekannt geben. Stuttgart 21 sollte eigentlich schon vor fünf Jahren fertig werden. Die Kosten haben sich ungefähr vervierfacht.

Apple stellt neue KI-Funktionen vor • Bei Apple läuft gerade die Entwicklerkonferenz WWDC, auf der verschiedene Neuheiten vorgestellt werden. Am Abend hat Apple angekündigt, dass iPhone und andere Geräte demnächst KI-Funktionen bekommen. Der Konzern spricht auch von "AI" - meint damit aber nicht die englische Bezeichnung für die "Artificial Intelligence", sondern "Apple Intelligence". Zum Beispiel sollen sich Fotos damit per Sprache bearbeiten lassen.

Prozess um getötetes Baby • Es ist eine Tat, die vor Grauen erschüttert: Unmittelbar nach der Geburt seines Sohnes soll ein Vater das Kind mit vier Messerstichen getötet haben. Ab heute muss er sich gemeinsam mit der Mutter vor dem Landgericht Bielefeld verantworten. Die Eltern (20 und 22 Jahre alt) sollen bereits vor der Geburt des Jungen im November 2023 entschieden haben, das Kind zu töten, weil es ihren Lebensplänen im Weg stand.

Großkatze im indischen Präsidentenpalast? • Die Sichtung eines "geheimnisvollen" Tieres bei der Vereidigung von Regierungschef Narendra Modi sorgt in Indien für Aufregung. Auf Aufnahmen des Senders NDTV ist zu sehen, wie der Vierbeiner im Präsidentenpalast auf einer Treppe hinter Modi durchs Bild huscht. Nach der Live-Übertragung der Zeremonie am Sonntag entdeckten Zuschauer den ungebetenen Gast. NDTV veröffentlichte daraufhin ein Video im Netz, in dem das Tier für vier Sekunden zu sehen ist. Die Mutmaßungen gehen von Leopard über Hund bis zu Katze. Vielleicht kann ja die Berliner Polizei helfen, die kennt sich ja mit Großkatzen aus.

DAS WETTER IN NRW

Erst freundlich, dann Schauer • Der Tag bei uns im Westen startet teils wolkig, teils freundlich mit Sonnenschein und zunächst sind Schauer selten. Ab dem Mittag entwickeln sich dickere Quellwolken, die vermehrt Schauer bringen. Vereinzelt sind auch kurze Gewitter dabei. Die Temperaturen kommen nicht über 14 Grad im Weserbergland und bis 17 Grad am Rhein hinaus, im Rothaargebirge sind es 10 bis 13 Grad. Der Westwind weht mäßig mit frischen bis starken Böen.