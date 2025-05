Hadassa Meijer zieht an einem Griff in der großen Fotowand in ihrem Café. Zum Vorschein kommt ein Luftbild. Es zeigt Roombeek in Enschede, dieselbe Gegend, die auch auf der großen Fotowand mit den vielen Schubladen zu sehen ist. Roombeek am 14. Mai 2000, einen Tag nach der verheerenden Feuerwerks-Explosion vor 25 Jahren. Ein Trümmerfeld.

Bilder haben immer noch eine große Wucht

" Das Bild ist extra in der Schublade versteckt ", sagt die 45-Jährige. Die Wucht der schlimmen Bilder soll die Atmosphäre des Cafés nicht überstrahlen. Auch wenn das Huis van Verhalen, das "Haus der Geschichten" dazu da ist, um Geschichten aus dieser Zeit auszutauschen.

"Mit schmerzhaften Erinnerungen - daran ist man hier nicht fremd." Hadassa Meijer, Huis van Verhalen Enschede

Hadassa Meijer vom "Huis van Verhalen" in Enschede hält die Erinnerung wach

Im Huis van Verhalen ist das Unglück fast täglich Thema. Dieser Tage redet ganz Enschede, ja, das ganze Umland über das schwerste Unglück in der Geschichte der Stadt.

Am 13. Mai 2000 bemerken Passanten ein Feuer auf dem Gelände der Feuerwerksfabrik S.E. Fireworks. Die Feuerwehr rückt zunächst mit wenigen Kräften an, in dem Glauben, der Brand sei schnell unter Kontrolle. Doch wenig später schießen Raketen in den Himmel. Nach etwa einer halben Stunde explodiert ein Container, in dem Salut-Bomben lagern. Insgesamt gehen rund 177 Tonnen Feuerwerkskörper in die Luft.