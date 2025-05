Gedenkfeier: Explosion und Zerstörung in Enschede vor 25 Jahren

Der Rettungsdienst wurde damals von der Leitstelle Steinfurt übernommen. Die Hilfe der Feuerwehr kam aus Borken. "Das war sehr gut geregelt, muss ich ehrlich sagen", erinnert sich Tenspolde.

Zusammenkommen am Ort des Geschehens

Am Denkmal für die Feuerwerkskatastrophe haben sich am Nachmittag viele Bürger versammelt, um Blumen niederzulegen. Die Steele mit den Namen der Toten steht genau an der Stelle, wo früher die Fabrik für Feuerwerkskörper war. Viele Bürger sind gekommen, die damals nur knapp dem Tode entgangen sind. Immer wieder kommt man mit Ihnen ins Gespräch und wenn sie von damals erzählen, scheint es so, als wäre das Ereignis gerade erst passiert.

Schulklassen stehen am Denkmal, um ganz still der Toten zu gedenken. Viele Lehrer weinen. Nachbarn legen Blumen nieder.

Bürgermeister wird erwartet

Der Bürgermeister Roelof Bleker wird in seiner Rede an die schreckliche Verwüstung des Stadtteils Roombeek erinnern, aber auch den Wiederaufbau des Viertels als Zeichen der Hoffnung und des Zusammenhalts hervorheben. Am Abend soll noch ein Trostkonzert stattfinden.

Viele Menschen haben weiter offene Fragen

Wer heute nach Enschede kommt, dem wird klar, dass das schreckliche Ereignis die Menschen noch immer bewegt und nach wie vor viele Fragen über das, warum aufwirft. Denn auch die juristische Aufarbeitung des Unglücks ist auch 25 Jahre später noch nicht ganz abgeschlossen.