Ein Mai voller Feiertage: Nur das Wetter passt noch nicht

" In den nächsten Tagen wird das Wetter wechselhaft ", heißt es aus der WDR -Wetterredaktion. Was bedeutet: Es muss immer mal wieder mit Regen gerechnet werden. Immerhin lässt sich auch die Sonne manchmal blicken. Es wird mild mit Temperaturen um die 20 Grad.

Stabileres Wetter an Christi Himmelfahrt?

Auch am Montag und Dienstag kommt es immer wieder zu Regenschauern. Stabileres Wetter könnte es um den nächsten Feiertag in diesem Monat, Christi Himmelfahrt am kommenden Donnerstag, geben. Wobei die Betonung auf "könnte" liegt. " Seriöse Aussagen hierzu sind derzeit nicht möglich ", sagt die WDR -Wetterredaktion.

Aber es gibt ja in diesem Jahr noch mehr Feiertage im Mai. 2024 ballen sie sich - anders als in Vorjahren - in einem Monat. Auf den 1. Mai und Christi Himmelfahrt folgen das lange Pfingstwochenende (18., 19. und 20. Mai) und schließlich Fronleichnam (30. Mai).

So sind bis auf eine Woche (20. Kalenderwoche) alle Mai-Wochen um einen Arbeitstag kürzer. Wie das Wetter an diesen Mai-Feiertagen wird? Noch völlig offen.