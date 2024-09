Verbraucherschützer kritisieren Videospiel-Konzerne • Mehrere Verbraucherschutz-Organisationen haben sich bei der EU-Kommission über Videospiel-Firmen beschwert. Es geht um Epic Games, Electronic Arts und viele andere. Die Verbraucherschützer sagen, dass bei vielen Spielen die Kosten nicht erkennbar sind. Die Spieler würden durch irreführende Praktiken dazu verleitet, mehr Geld auszugeben. Verbraucher, insbesondere Kinder, könnten die tatsächlichen Kosten digitaler Produkte oft nicht erkennen, was zu überhöhten Ausgaben führe. Die EU muss jetzt über die Beschwerde entscheiden.

Aufsichtsratssitzung bei Thyssen Krupp • In der Konzernzentrale trifft sich heute Mittag wieder der Aufsichtsrat des Stahlkonzerns - in angespannter Lage. Thyssen Krupp ist in einer Krise, die in Teilen dem Vorstand angelastet wird. Zuletzt waren vier Aufsichtsratsmitglieder zurückgetreten, die Belegschaft fühlt sich im Stich gelassen. Konzernchef Lopez hat die bekannten Kürzungspläne noch einmal verschärft. 10.000 Jobs sind in Gefahr.

Gedenkfeier für Christoph Daum • Die ehemaligen Clubs 1. FC Köln, VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen laden heute Nachmittag gemeinsam mit Daums Familie zu einer Gedenkfeier im Kölner Stadion ein. Viele Weggefährten werden erwartet. Während der Trauerfeier werden DFB Präsident Bernd Neuendorf, der Weltmeister von 1990 Pierre Littbarski, Ex-Manager Michael Meier und auch der aktuelle VfB Stuttgart-Geschäftsführer Alexander Wehrle sprechen. Die Kölner Band "Die Höhner" wollen das Lied "Echte Fründe" spielen. Daum war am 24. August nach langer Krebskrankheit gestorben.

Abgeräumt: Taylor Swift mit MTV Video Music Award

MTV Video Music Awards verliehen • In der Nacht sind in New York die Video Music Awards vergeben worden. Taylor Swift ist die große Siegerin des Abends. Sie gewann unter anderem die begehrte Trophäe für das Video des Jahres, außerdem "Artist of the Year", "Song of Summer", "Best Pop", "Best Collaboration", "Beste Regie" und "Bester Schnitt". Damit hat sie bereits einen Rekord aufgestellt: Der Star hat nun die meisten Preise in der Geschichte der VMAs gewonnen. Die Sängerin Sabrina Carpenter hat den Preis für den Song des Jahres bekommen: "Espresso".

Rocksänger Jon Bon Jovi

Rocksänger Jon Bon Jovi rettet Frau aus Notlage • Der Musiker drehte gerade ein Musikvideo auf einer Brücke - als die Frau über das Gelände stieg und offenbar springen wollte. Bon Jovi redete zusammen mit einem Produktionsassistenten auf die Frau ein, die schließlich wieder über das Geländer kletterte und in Sicherheit war.

Ausfall: Luke Mockridge sagt Showstart ab

Start der Luke Mockridge-Tour abgesagt • Nach der großen Kritik an Comedian Luke Mockridge ist der geplante Start seiner "Funny Times" Tour abgesagt worden. Der Tourauftakt heute in Bünde und die Show morgen in Paderborn fänden " aufgrund der aktuellen Situation" nicht statt, teilte der Tourneeveranstalter MTS live mit. Ob weitere Termine der Tour abgesagt werden, sei noch unklar. Mockridge hatte sich in einem Podcast über Para-Sportler lustig gemacht und damit für große Empörung gesorgt. Auch sein Management hat der Comedian daraufhin verloren. Die Macher hinter dem Podcast hatten am Abend ein Statement veröffentlicht: Darin bereuen sie nichts und beklagen eine cancel-culture.

DAS WETTER IN NRW

Regnerisch: Der Donnerstag wird durchwachsen

Kühl und durchwachsen • Nach einer ziemlich kühlen Nacht startet der Donnerstag mit einem Wechsel aus Wolken und Sonnenschein - zunächst mit nur wenigen Schauern. Ab dem Mittag entstehen teils dicke Quellwolken und es regnet mehr, hier und da sind auch kurze Gewitter möglich. Bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf 13 bis 15 Grad in den Niederungen und auf 8 bis 12 Grad im Bergland.