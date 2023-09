Bundesweiter Warntag: So werden Bürger über Sirenen und Handys gewarnt

" Eine Katastrophe klopft nicht an und fragt, ob sie eintreten darf. Sie kommt meist unerwartet und darauf müssen wir vorbereitet sein. " Mit diesen Worten kündigte NRW-Innenminister Herbert Reul ( CDU ) den vergangenen Warntag im März 2023 an. Am Donnerstag um 11 Uhr wird wieder für einen solchen Ernstfall geprobt, und zwar bundesweit.

Zusammenspiel vieler Warnmittel wird getestet

An Warntagen wird der reibungslose Betrieb der Sirenen im Land überprüft - und das Zusammenspiel verschiedener Warnmittel.

Lautsprecherdurchsagen, Warn-Apps und Meldungen in verschiedenen Medien und zentral über Cell Broadcast ausgelöste Warnmeldungen sowie digitale Anzeigetafeln sollen sicherstellen, dass so viele Menschen wie möglich erreicht werden.

Im Katastrophenfall zählt jede Minute

Wie wichtig in Katastrophenfällen eine frühzeitige Warnung ist, hat nicht zuletzt das verheerende Hochwasser im Sommer 2021 gezeigt. Viele Menschen wussten gar nicht, dass sie in Gefahr waren. Dabei zählt in solchen Momenten jede Minute. Eine Konsequenz war deshalb, das Warnsystem im Land zu verbessern.

Im Idealfall bekommt jeder auf mehreren Wegen etwas von der vermeintlichen Warnung mit.

Sirenen - der Klassiker unter den Warnmeldungen

Nach Angaben des NRW-Innenministeriums befindet sich das Sirenennetz in NRW in einer Ausbau- und Übergangsphase, für die in diesem Jahr zehn Millionen Euro bereitstünden. Mitte März 2023 waren laut Innenministerium rund 6.000 Sirenen in NRW installiert, das seien über 700 mehr als noch Mitte 2021. Beim letzten Warntag hätten 91 Prozent der Sirenen Alarm ausgelöst.

So läuft die Warnung über Sirenen ab:

Der Probealarm beginnt mit einem einminütigen Dauerton, der im Ernstfall "Entwarnung" bedeutet.