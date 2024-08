Köln und Fußball-Deutschland trauern um Christoph Daum 

Offensive und Defensive: Diese beiden Spielarten des Fußballs beherrschte Christoph Daum mit fast traumwandlerischer Sicherheit - auch im wahren Leben. Und was als nächstes passieren würde, war immer schwer vorhersehbar.

Im Herbst 2022 wurde bei Christoph Daum Krebs diagnostiziert. Er zog sich aus der Öffentlichkeit zurück, um später urplötzlich wiederzukommen. Seinen 70. Geburtstag am 24. Oktober vergangenen Jahres feierte er groß mit Weggefährten in einem Kölner Kino.

Die Tage zuvor hatte er reihenweise Interviews gegeben. Er lud dafür in sein Haus in Köln-Hahnwald ein und empfing im Stundentakt Gesprächspartner. Wer ihn da erlebte, hätte schwören können: Wenn einer den Krebs besiegt, dann Christoph Daum. Wer vergangenes Jahr dabei war, wird heute besonders traurig sein.

Erfolge als Fußballtrainer

Christoph Daum war eine der schillerndsten Trainer in der Fußball-Bundesliga. 1992 wurde er mit dem VfB Stuttgart Deutscher Meister, weitere nationale Titel holte er in Österreich und der Türkei. Daum sollte eigentlich Bundestrainer werden, was im Jahr 2000 eine Kokainaffäre im letzten Moment verhinderte.

Später führte er den 1.FC Köln in die erste Bundesliga zurück und wurde dort zum von den Fans geliebten Kulttrainer. Das ist in Kurzform sein fußballerisches Leben. Die Kapriolen, die da hinter stecken, die Offensive und Defensive, würden Bücher füllen. Und hinterlassen, bei denen, die ihn persönlich kannten ein freundliches Schmunzeln.

"Immer wieder aufstehen"

So wie die Kokainaffäre im Jahr 2000. Daum soll Bundestrainer werden. Es kommen Drogengerüchte auf und er geht in die Offensive und kündigt einen Haartest an. " Weil ich ein absolut reines Gewissen habe ", wie er wörtlich bei einer Pressekonferenz sagt. Nur leider ist der Haartest positiv. Daum, hier ist Defensive angesagt, flieht nach Florida. Wo ihn deutsche Journalisten aufspüren, wie er zu seinem 70. Geburtstag amüsiert erzählt.

Zurück in Köln lädt er zur Pressekonferenz. " Die Haarprobe, das war wohl ein Fehler ", sagt er da grinsend und der prallvolle Saal schüttet sich vor Lachen. Darauf angesprochen sagt er später: " Wenn du umfällst ist das nicht schlimm. Du musst nur wieder aufstehen. Und das einmal mehr als du umfällst ".

Pressekonferenz am Karnevalsbeginn im Krankenhaus

2006 buhlt der 1.FC Köln um die Dienste von Christoph Daum, der zu dem Zeitpunkt gesundheitliche Probleme hat. Keiner hätte das Drehbuch dazu besser schreiben können als Daum. Er lädt zur Pressekonferenz ins Krankenhaus. Ausgerechnet am 11.11.

Deutschland guckt an diesem Tag nicht auf den Heumarkt, wo traditionell der Startschuss in den Karneval gefeiert wird. Nein, hundert Journalisten und zwei Dutzend Kamerateams drängeln sich im Krankenhaus-Foyer. Er sagt den Job zur Enttäuschung der Fans ab, um ihn zwei Wochen später dann doch anzutreten. Das erste öffentliche Training muss dann wegen des überbordenden Interesses im Stadion abgehalten werden.

Die Seelenverwandtschaft von Daum und dem 1.FC Köln

Christoph Daum hat Zeit seines Lebens polarisiert. In Köln haben ihn die Menschen zum allüberwiegenden Teil geliebt. Seine offene Art, die häufig sehr lustigen Sprüche und wie Daum mit den Irrungen und Wirrungen des Lebens zurechtkam. Seine Liebe galt der Familie, sagte er zu seinem 70.Geburtstag. Aber auch der 1.FC Köln war in seinem Herzen. Daum und der jetzige Zweitligist sind vielleicht seelenverwandt mit all den Kapriolen. Offensive und Defensive, nie vorher ausrechenbar.